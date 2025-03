La experiencia paranormal de un soltero deja 'mudo' a Carlos Sobera: «El demonio me cogió del cuerpo»

A pesar de que Carlos Sobera está ya curtido en experiencias surrealistas en 'First Dates' (Cuatro), este jueves el presentador se volvió a quedar estupefacto ante la experiencia paranormal que le relataba un soltero. Tan ojiplático se quedó el presentador del programa de la cadena de Mediaset que incluso le preguntó al comensal si le estaba «vacilando», que se ratificaba en que todo lo que le había contado había sido «real».

Alejandro, un soltero de 38 años, llegaba a 'First Dates' y sin que nadie lo pudiera prever, el programa se iba a vestir durante un rato de 'Cuarto Milenio' ante los sucesos que el comensal iba a contar ante las cámaras del espacio de Cuatro.

«Yo me he dedicado siempre a investigar lo oculto, lo paranormal. Me gusta», le empezaba contando Alejandro a Carlos Sobera nada más llegar al restaurante de 'First Dates'. «¿Y has tenido alguna experiencia?», le preguntaba el presentador al comensal que le respondía afirmativamente.

Con él sí de Alejandro, Carlos Sobera no pudo más que interesarse por lo que le había ocurrido y el soltero no dudó en narrarle la paranormal experiencia que había vivido. «Bueno, tuve un ataque en Andorra», le confesaba el soltero que seguidamente matizaba sus palabras. «Un ataque demoniaco, una entidad oscura», le subrayaba el comensal de 'First Dates' que dejaba sin palabras al presentador. «¡Un ataque demoniaco en Andorra!», exclamaba el conductor del programa de Cuatro sin dar crédito a lo que había escuchado.

«A ver, ¿tú viste el demonio?», le cuestionó Carlos Sobera. «No», le respondía Alejandro, por lo que la siguiente pregunta del presentador de 'First Dates' era lógica. «¿Y cómo sabes que era el demonio?», le cuestionaba Sobera. «Porque me agarró de todo el cuerpo, me tuvo en la cama tumbado durante diez minutos», le relataba el soltero.

«¡Qué me estás contando! Pero, esto te pasó de verdad, no me vacilas», le replicaba Carlos Sobera, al que Alejandro le decía muy serio que la historia había sido «real». «Lloré de miedo porque no me podía mover. Nos fuimos corriendo todos, se quedó la abuela», añadía el soltero que provocaba la risa del presentador.

«Es que ella sufrió una posesión luego. Fue una locura», zanjaba el soltero de 'First Dates' ante las cámaras.