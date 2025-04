Un exguionista de 'El Hormiguero', claro con la guerra de invitados de Pablo Motos con 'La Revuelta': «Cuando les pisen los talones...»

Casi 20 años después de su estreno en televisión, 'El Hormiguero' continúa siendo uno de los programas de mayor audiencia de España en las últimas décadas. El formato presentado por Pablo Motos ha conseguido consolidarse gracias a su humor, sus famosos invitados y la fidelidad de sus espectadores. Una fórmula de éxito que le ha permitido vencer desde sus inicios a los grandes competidoresque le han ido surgiendo en la franja del 'access prime time'.

Es el caso de 'La Revuelta', el programa de David Broncano que ha batallado de tú a tú en los últimos meses por el liderato en los rankings. El espacio desembarcó en RTVE el pasado mes de septiembre con la intención de competirle los espectadores al programa de las hormigas, algo que consiguió con solidez durante los últimos meses del 2024. Sin embargo, desde hace unas semanas, los de Antena 3 han vuelto a ponerse en cabeza y ha cerrado el mes de marzo como el programa más visto de la televisión.

Más allá de los datos de audiencias, lo cierto es que la guerra entre ambos formatos se ha trasladado también a otros ámbitos. Tal es así que hace unos meses, tras la cancelación de última hora del motociclista Jorge Martín, el presentador jiennense salió a denunciar el 'veto' de invitados que Pablo Motos ejercía: «'El Hormiguero' se ha enterado de que hoy venía aquí, y como en teoría iba la semana que viene allí y no quieren que venga nadie antes aquí que allí... [...] Esto es una cosa que no es la primera vez que pasa. Nos ha desmontado el programa», desveló entonces Broncano, cargando directamente contra su rival en Antena 3 y dando inicio a un cruce de reproches entre ambos programas.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

Un exguionista de 'El Hormiguero' explica por qué «no se puede comparar» con 'La Revuelta'

Aunque ya han pasado varios meses desde entonces, el tema sigue siendo un asunto recurrente para todos aquellos que conocen los entresijos de la televisión desde dentro. Uno de los últimos en ser preguntado sobre el asunto ha sido el humorista Jesús Manzano, quien fuera durante casi 10 años guionista de 'El Hormiguero' y que sabe muy bien cómo funciona el sector. En una entrevista para el pódcast RockanRollas, el cómico, que se despidió hace unos años tras nueve temporadas junto a Pablo Motos, ha hablado sobre este enfrentamiento directo con 'La Revuelta'.

Durante esta charla, en la que habló sobre su salida del programa de Antena 3 y la censura en televisión, los entrevistadores quisieron saber la opinión de Jesús Manzano sobre la batalla de audiencias con el formato de David Broncano. Para él, que conoce muy bien los intríngulis del sector, no son espacios equiparables: «No se puede comparar un programa de 19 temporadas con otro que acaba de aterrizar en el 'prime time', aunque lleva más años como 'late night' más gamberro», aseguró entonces.

«['La Revuelta'] es carne fresca, gente joven que está ilusionada y que apuestan por el humor, y ['El Hormiguero'] gente que ya ha pasado por ahí y están en otra etapa», recordó el cómico, que quiso aclarar que ambos son «dos programas buenísimos». «Cada cosa tiene su público y su día. No suelo ver mucho la tele, pero a veces veo uno y otras veces, otro. Son dos formatos muy diferentes, muy bien hechos y de lo mejor que hay en televisión», explicó en esta charla.

Jesús Manzano, tajante sobre la batalla de invitados entre Pablo Motos y David Broncano

Preguntado también por la denuncia de Broncano sobre los invitados, Manzano aseguró que es una práctica «normal» que sucede a diario en el mundo de la televisión: «A los de 'La Revuelta', que ahora dicen que a ellos les da igual, dentro de unos años no les dará igual. Cuando salgan otros a pisarles a ellos un poco los talones, dirán 'te vienes aquí que somos los que tenemos la audiencia'. Pasa desde siempre en todo», ha explicado el extrabajador del equipo de Pablo Motos.

Para el humorista, las palabras del presentador andaluz tras la cancelación de la entrevista de Jorge Martín fueron un error, pues era algo que no debería «haber hecho público»: «Había un motivo de peso. Ese chaval tenía un contrato con Atresmedia», ha recordado, insistiendo en que este caso era una situación especial y no se trataba de un tema de egos entre cadenas.

«Ellos lo hacen público todo porque es su manera de trabajar, pero espero que hagan público todo, no sólo lo que les venga bien», replicó. «En el mundo de la televisión, como he estado dentro, me hacen gracia muchas cosas. Tú no puedes ir de que lo haces público todo cuando luego te callas la mitad de las cosas», lamentó el exguionista del programa de Trancas y Barrancas.

Manzano ha insistido en que un programa como 'La Revuelta' no puede ir «de algo que no es así»: «Cuando sale alguien en televisión a decir 'Aquí nos reímos de todo', les digo 'Haz un chiste de El Corte Inglés, a ver si tienes huevos'. No puedes ir en televisión de que no hay censura cuando sí la hay. Haz todo público a ver si te atreves. Las presiones que hay en televisión son infinitas», ha concluido el extrabajador.