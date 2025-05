Un exdirectivo de Mediaset, sin filtros sobre las malas audiencias de 'La familia de la tele' en TVE: «Creía que era un equipo solvente»

'La familia de la tele', que se estrenó hace apenas dos semanas en RTVE, no está viviendo, ni de lejos, un inicio soñado en su llegada a la cadena pública. El magacín de las tardes de La 1 atraviesa un mal momento en las audiencias, que no han hecho más que bajar desde el pasado 5 de mayo, y ya se ha comnezado a hablar de cambios inmediatos para tratar de remontar los malos resultados.

Desde que viera la luz, el descenso progresivo de sus datos ha hecho que comiencen a sonar las alarmas y que empiece a peligrar la continuidad del espacio de María Patiño y Belén Esteban. Así lo evidencian los números que el programa de televisión ha registrado en las últimas horas, marcando un nuevo récord negativo para el formato de La Osa Producciones.

La nueva apuesta del organismo conseguía este martes la cuota más baja en su primer tramo (6.4%) y su segundo peor promedio de espectadores, apenas 553.000. Unas cifras que le han dejado por segundo día consecutivo en la quinta posición de la franja de la sobremesa, por detrás de Antena 3, Cuatro, La Sexta y Telecinco.

Sobre estos complicados inicios de 'La familia de tele' han hablado ya muchos expertos en televisión y también los que conocen bien a los colaboradores habituales del espacio. Es el caso de Baldomero Toscano, quien fuera director del área de producción de programas de Mediaset durante el nacimiento de 'Sálvame' en Telecinco, que también ha dado su punto de vista.

El exdirectivo de Mediaset España dejó la compañía en 2023 tras la marcha de Paolo Vasile, pero no se ha alejado de las cámaras. A día de hoy, dirige un espacio en Radio Isla Cristina (Huelva), 'La tele por dentro', en el que habla de los entresijos de este mundillo. También lo ha hecho en esta ocasión con las audiencias de 'La familia de la tele', hablando de su caída tras las primeras semanas del programa.

Toscano ha asegurado que se equivocó al vaticinar éxito durante las primeras semanas del espacio. «Creía que estaba al frente un equipo veterano y solvente y líderes a la hora de hacer entretenimiento, pero sorpresivamente el programa no ha ido bien», ha señalado tras errar en su predicción para el programa de María Patiño y Belén Esteban.

A pesar de estos datos, que considera «muy pobre», su experiencia en televisión de más de 30 años le ha enseñado que se debe tener paciencia con estos formatos: «Cuando un programa va mal, la primera tentación que hay es la de meter mano y hacer cambios. Han de tener paciencia, el periodo veraniego va a ser fundamental para ver si hace una base suficiente de espectadores».

El exdirectivo de Mediaset ha insistido en que los próximos tres o cuatro meses serán cruciales para el futuro de 'La familia de la tele'. Eso sí, ha insistido en que un programa de este tipo debería tener cabida en una televisión pública, especialmente si el objetivo es «competir con las cadenas privadas», como bien ha demostrado RTVE. «La televisión pública no debe estar negada a hacer programas de espectáculo», ha justificado.

La presión en 'La familia de la tele' ante el futuro del programa

Baldomero Toscano considera que los colaboradores del magacín de La 1 cuentan con la ventaja de que «RTVE se puede permitir» tener paciencia con sus datos. Además, ha insistido en que es perfectamente normal que el programa no haya triunfado de primeras por la falta de identificación de los espectadores de la cadena pública con personajes como Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés o Lydia Lozano.

«La fauna que hay en 'La familia de la tele' el público no la identifica muy bien con Televisión Española, la identificaba con otra cadena como Telecinco. Ese cambio de cadena cuesta para el espectador, es cuestión de paciencia, de probar y de ir construyendo», ha señalado el experto en programas de televisión, insistiendo en que tendremos que esperar al verano.

Aún así, la presión se mantendrá sobre la apuesta de RTVE en los próximos meses, no sólo por parte de la dirección de la cadena, sino de los propios trabajadores del equipo. «Cuando ves tu programa no supera la media de la cadena, te preocupas. Te interrogas a ti mismo y te preguntas qué estás haciendo mal, qué podrías mejorar en el contenido. La responsabilidad no es sólo la que te impone la cadena, sino la que te impones tú mismo. En La Osa deben estar jorobados al ver las curvas», ha sentenciado.