Un exconcursante de 'Supervivientes' denuncia lo que el programa de Telecinco hizo con él en el concurso: «No llegué a pisar la isla»

Aún se desconoce la fecha oficial de estreno de 'Supervivientes All Stars 2', pero se ha podido saber que será el próximo mes de septiembre cuando se vea a los concursantes saltar desde el mítico helicótero. El espacio que volverán a comandar Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda da una segunda oportunidad a algunos de los mejores concursantes de 'Supervivientes' con esta versión celebrity, que en su primera edición coronó a Borja González.

La lista de participantes que regresará con una nueva oportunidad a los Cayos Cochinos continúa ultimando detalles. Los nombres se han filtrado -con Rubén Torres y Jessica Bueno confirmados oficialmente-, pero todavía se esperan sorpresas de última hora que dejarán a los seguidores del formato sorprendidos.

En este contexto fue preguntado Agustín Bravo, conocido presentador que participó en la edición de 2021 y que fue expulsado en sexto lugar. Un concurso que ese año ganó Olga Moreno y en el que hubo todo tipo de polémicas.

Agustín Bravo carga contra 'Supervivientes

El reconocido comunicador, que presenta estos últimos días su nueva obra teatral 'Se Alquila', que protagoniza junto a Andoni Ferreño, ha sido preguntado por su posible regreso a Honduras, cuatro años después de su participación. Y no se ha cortado nada en su respuesta.

«Fui en 2021 y me metieron en un barco, después me sacaron y me pusieron en un corralito. O sea, no me dejaron hacer nada. Entonces, yo entiendo que la productora dirá: 'Este tío, ¿qué juego va a dar?'. Porque claro, no me dejaron hacer nada», empezó diciendo el presentador.

«Si a alguien se le enciende la bombilla y dice que no hemos visto a Agustín todavía y vamos a ver cómo se desenvuelve en Supervivientes...», manifestaba Bravo a GTRES. Además, ha desvelado convencido que «no me han llamado y no lo harán».

Bravo reconoce tener clavada una «espinita» porque no pudo demostrar su valía en el concurso de Telecinco. «Tenía ideas claras de llevarme bien con todo el mundo, pero eso es espectáculo también. Ser divertido, dar buen rollo y que haya un buen ambiente», apuntaba.

El periodista ha aprovechado también para reprochar que esa actitud «parece que la televisión no la valora». «Te aseguro como comunicador, que llevo en esto cuarenta años, que eso también vale y funciona; quería demostrar esa parte, pero no me dejaron», mantenía el presentador que criticó que estuvo «en un puñetero barco, no llegué a pisar la isla aquella, no me tiré del helicóptero, después me tiré porque hubo una votación que se sacaron de... Qué te voy a contar».