Una excolaboradora de 'Todo es mentira' ataca a Risto Mejide por lo que hizo en la despedida de Marta Flich: «No me dejaron decir ni adiós»

Hace ya casi siete años desde que 'Todo es mentira', el programa de Risto Mejide, se emitiera por primera vez en Cuatro. Desde ese 8 de enero de 2019, han pasado numerosos rostros conocidos por el plató del espacio del publicista, aunque, a su vez, otros tantos colaboradores han acabado diciendo adiós al exitoso formato.

La última en hacerlo ha sido Marta Flich, copresentadora del programa, que cerró hace unos días su etapa en la que ha sido su casa durante los últimos años. Durante esta despedida, muchos de los compañeros que la han acompañado han pasado a decirle adiós a la comunicadora. Entre ellos se incluía el propio Mejide, que quiso dedicarle unas emotivas palabras a la mujer que le ha acompañado en antena durante tantos años.

«También te hemos visto crecer a ti como comunicadora, así que yo me alegro por todos estos años vividos. Te doy las gracias. Creo que gente como tú, como Miguel Lago, como Antonio Castelo, como Elsa Ruiz o como Itziar Castro habéis hecho de este formato lo que es hoy, que es un referente», dijo el presentador, haciendo referencia a algunos de los colaboradores que han abandonado también el programa.

Marta Flich se despide de 'Todo es mentira' y recibe un emotivo mensaje de Risto Mejide: ''Te agradezco mucho estos años juntos'' #TEM13Jhttps://t.co/ZYLBYqNX3x — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) June 13, 2025

Sin embargo, este comentario no ha sentado bien a todos los aludidos en este emotivo vídeo de despedida. Es el caso de la humorista Elsa Ruiz, que participó como recurrente en 'Todo es mentira' desde su estreno hasta marzo de 2020, cuando dejó de trabajar para el programa de Cuatro sin previo aviso y sin que nadie explicara los motivos que habían motivado su salida. Años después, ella misma reveló que la productora había utilizado la «excusita» del protocolo Covid para dejar de contar con ella.

Elsa Ruiz atiza a Risto Mejide por su actitud tras su salida de 'Todo es mentira'

Tras la despedida de Marta Flich, la referencia llegó a oídos de la cómica, que ha compartido un vídeo en el que habla de su polémico despido y carga duramente contra el presentador del espacio, así como contra sus excompañeros.

«Me envían esto por mensaje privado: 'Justo ayer te nombró Risto en su speech de despedida, antes de pegarle el zarpazo a Marta'», ha comenzado explicando Ruiz. Al ver este mensaje, la monologuista se quedó completamente sorprendida de que el comunicador «de repente» se acordara de ella en plena emisión casi cinco años después de su despido.

Elsa Ruiz formó parte de la plantilla de colaboradores de 'Todo es mentira' hasta marzo de 2020 Cuatro

Elsa Ruiz ha recordado que, a pesar de haberla destacado como uno de los grandes rostros de la historia del espacio de Cuatro, «Risto no dijo nada» cuando la echaron: «Ni en público ni a mí por privado, pero cinco años después él se acuerda de mí porque yo ayudé a hacer lo que este formato es hoy».

«Al ver esto me asusté, porque, como de repente se acordaba de mí con cariño, pensé que me había muerto y no me había dado cuenta», ha bromeado la ilustradora, recordando que, cuando decidieron prescindir de ella, ni siquiera le «dejaron decir ni adiós».

Este problema no afectó a otros colaboradores del espacio que también se marcharon tiempo después de que ella, como es el caso de Miguel Lago. «Cuando se fue del programa sí que le dejaron despedirse, y eso no lo voy a perdonar nunca. Me refiero a lo de no haber podido trabajar en 'Todo es mentira' cuando ya no estaba Miguel Lago», ha ironizado la activista trans.

La excolaboradora, muy dura, lanza un mensaje contra el presentador de 'Todo es mentira'

La cómica también ha mencionado las palabras de Marta Flich en su despedida, que aseguró en el programa que «el corazón de esta casa son las personas que trabajan detrás de las cámaras»: «Entonces yo debo ser el apéndice, algo que sólo te das cuenta de que existe cuando te molesta, que te lo quitas rápido, lo tiras sin mirar y casi sin anestesia», ha vuelto a decir en todo sarcástico, herida por el silencio.

Elsa Ruiz le ha querido mandar otro mensaje a quien fuera copresentadora durante el año y medio que formó parte de la plantilla de 'Todo es mentira'. «Marta, a diferencia de ti, yo sí quiero decirte algo en tu despedida: 'Mucha suerte, ánimo y que vaya bien'», ha dicho.

Asímismo, la humorista también ha cargado con dureza contra Risto, dejando entrever que no quedaron en buenos términos tras su salida. «Risto, gracias por la mención, pero tu cariño es como la Renfe en Cataluña: llega tarde y mal. Esas cosas te funcionarán con otras, pero yo soy demasiado mayor para dejarme engatusar por ti», ha sentenciado.