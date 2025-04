Una exazafata de '1, 2, 3' denuncia que Chicho Ibáñez Serrador la «trató mal» y la «humilló»

Fue azafata del célebre programa durante varias temporadas y se ha animado a dar la cara para contar lo que vivió con Chicho Ibáñez Serrador, mostrando una imagen del mítico director de cine y gran realizador de televisión totalmente alejada de la idea que se tiene de él. Así, de una cara amigable y profesional a alguien que «me trató mal y me humilló», según ha contado Marta de Pablo en 'TardeAR' (Telecinco).

Esta actriz y periodista ha explicado que él se «enamoró de mi» y que «llegó a plantarse debajo de mi casa con un billete de avión». «Yo era muy joven, tenía apenas 19 o 20 años, y él me doblaba la edad. Se sentía seguro de sí mismo y no aceptaba un 'no' por respuesta así que fue una época muy complicada, la verdad, por mi juventud y la situación, las presiones», ha compartido con la audiencia del programa.

Lo conoció cuando él se puso en contacto con ella para proponerle participar en un programa se contenido sexual. Ella quería trabajar con televisión y aceptó la oferta de trabajo pero no fue «nada agradable porque me encontré con trabajadoras del sexo y un ambiente muy feo». Poco después llegó la oportunidad de estar en '1, 2, 3' y se «dejó llevar por lo atractivo del proyecto». Fue ahí que empezó a vivir «situaciones muy difíciles. Él entraba al plató y todo el mundo se ponía tenso. Gracias a él y a la experiencia vivida decidí estudiar psicología y ahora me gano la vida como terapeuta», ha narrado De Pablo.

La exazafata ha afirmado «no guardarle rencor pero sí quiero hacerlo visible y que todo el mundo lo sepa. Era una provocación constante, muy sibilino». Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', estaba en directo en plató siguiendo la entrevista que le hacían Verónica Dulanto y Frank Blanco. Este la ha preguntado lo siguiente: «¿Crees que todo esto pueda desencadenar una especie de 'Me too' del '1, 2, 3'? Porque, según cuentas, era algo que hacía con normalidad, que no fue algo puntual contigo». Marta de Pablo ha respondido que no le «extrañaría que se dieran más casos de mujeres en situaciones similares».

Para despedirse, esta exazafata del mítico programa de televisión ha dado las gracias a 'TardeAR' por dar visibilidad a su caso. «Si he venido ahora a hacerlo visible es porque me habéis escuchado y me habéis dado voz, porque hasta ahora era un tema que se quería silenciar», ha terminado refiriendo.

Más temas:

Telecinco

Televisión