Evacúan a una reportera de Telecinco acorralada por el fuego en un incendio en Galicia: «Están llegando las llamas»

La ola de incendios sigue arrasando muchas regiones de España, que acumula ya más de 115.000 hectáreas calcinadas, varias víctimas mortales y miles de afectados. Entre las comunidades más afectadas se encuentra Galicia, donde permanecen activos14 incendios que han quemado ya cerca de 50.000 hectáreas y han obligado a evacuar a miles de personas.

Los ciudadanos de las localidades más afectadas no son los únicos que han visto el peligro de cerca. También lo han hecho las decenas de periodistas que han acudido a cubrir la tragedia hasta los municipios y que se han visto sorprendidas por la angustiosa situación que se vive allí en las últimas horas a causa de las llamas. Así le sucedía hace unos días a Noemí Bautista, reportera de Informativos Telecinco, que se veía envuelta en una situación de riesgo tras el avance del fuego.

Algo que criticó Gemma Camacho, compañera de 'Mañaneros 360', denunciando públicamente las peligrosas condiciones en las que habían tenido que trabajan muchos de sus compañeros: «No entiendo la necesidad de exponernos y de peligrar para contar la noticia. Ya está bien. Ya basta de peticiones para estar al límite. El telespectador lo va a entender igual. ¡Somos comunicadores, no marionetas de la tele!».

Una reportera de 'Fiesta', evacuada tras ser acorralada por los incendios en Galicia

A pesar de ello, esta no ha sido la única comunicadora obligada a escapar en pleno directo ante el avance de los incendios. También le sucedía este sábado a Arabella Otero, una reportera de 'Fiesta' (Telecinco), que se había desplazado este fin de semana hasta Lugo para cubrir la última hora de las llamas en la comunidad gallega.

Durante su aparición en directo, la periodista acababa siendo acorralada por el fuego y ella y su compañero cámara eran evacuados por la Guardia Civil ante la peligrosidad. «Nos vamos porque están llegando las llamas a donde tenemos el coche. Por precaución, nos vamos a mover de punto. Tenemos esta ladera ardiendo, ha cambiado la dirección del viento y la otra ladera nos está acorralando al otro lado», contaba la profesional.

Poco después de este tenso momento, Arabella Otero volvía a conectar con el plató para dar explicaciones sobre lo sucedido, esta vez desde un punto más resguardado. «La zona en la que estamos ya está calcinada. Es muy poco probable que vuelva a activarse el fuego, por eso aquí estamos mucho más seguros», informaba a sus compañeros de 'Fiesta'.

Arabella Otero, periodista de 'Fiesta', cubría la última hora de los incendios en Galicia cunaod tuvo que ser evacuada Telecinco

Recibió «chispazos» durante su conexión por el avance de las llamas

«Os he pedido paso porque se estaban uniendo las llamas de las dos laderas, iban a atravesar la carretera y había líneas de alta tensión encima de mí a las que estaban empezando a llegarles las llamas. El peligro era evidente y los efectivos que han llegado a la zona nos han pedido que abandonásemos por nuestra seguridad», reconocía.

La reportera explicaba también que, durante la conexión, incluso había llegado a recibir «algún chispazo». «Esta zona es de pino, suelta chispas y escuece, compañeros», revelaba Otero, que vivió una situación extrema, al igual que los vecinos de las zonas más afectadas por los incendios activos.

La profesional finalizaba contando que, además, la Guardia Civil también ha evacuado a niños, mujeres y personas mayores del pueblo: «Se han quedado solo allí los hombres y los jóvenes para enfrentar ellos mismos el fuego. Nos han contado ellos mismos cómo están esperando aterrados el momento en el que las llamas lleguen hasta las puertas de sus casas».