Estupor con lo que supondría la compra de la mansión de Piqué por Lamine Yamal: «¡Qué morbo!»

Como gran estrella del fútbol que es, Lamine Yamal ha decidido comprar una vivienda a su altura. Así, el futbolista del Barcelona estaría interesado con hacerse con una casa muy famosa: la de Gerard Piqué y Shakira. Sí, esa mansión que salía todos los ... días en los programas de televisión con periodistas en su puerta para ver si lograban las palabras de la cantante en aquellos días en que la noticia de su ruptura lo acaparaba todo. Pues bien, 'Aruser@s' (La Sexta) no solo se ha hecho eco de la noticia de la compra de la vivienda, ya que Alfonso Arús, su presentador, ha ido más allá al hacer público su estupor ante las innumerables «coincidencias» que se darían entre los dos futbolistas.

«La noticia curiosa es que, precisamente, Lamine Yamal estaría a punto de comprar la casa en que vivieron Shakira y Piqué», comentaba Alfonso Arús completamente soprendido por la información. «¡Qué morbo!», espetaba el presentador de 'Aruser@s' ante las cámaras, mientras que Tatiana Arús, colaboradora del programa de La Sexta, daba todos los detalles de la compra.

«Por lo visto, la habría obtenido por 11 millones, algo menos de lo que la compraron ellos, ya que Shakira y Piqué, en su momento, la habrían comprado por 14 millones», indicaba la tertuliana del espacio de la cadena de Atresmedia que añadía que Yamal realizaría «una reforma» a la vivienda que contaba con «3800 metros cuadrados.

Entonces, Alfonso Arús no pudo esconder su estupor y sacó a la luz lo que nadie había dicho de esta compra. «Es que hay tantas coincidencias...», señalaba Alfonso Arús, antes de desgranar todo lo que se había percatado. «De entrada, los dos son jugadores del Barcelona, las dos son cantantes, Shakira y Nicki Nicole, y los suegros seguirán teniendo un papel importante, porque el padre de Lamal será el jefe», sentenciaba el presentador de 'Aruser@s'. «Creo que el padre de Lamal se instalará, pero no en la casa de al lado sino en la misma», ironizaba el conductor del espacio para terminar su pronunciamiento.