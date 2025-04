La estremecedora historia de una fan a la que Gloria Gaynor salvó gracias a 'I Will Survive': «Iba a volver a casa y suicidarse»

La 19ª temporada de 'El Hormiguero' no está siendo un camino de rosas. Un nuevo golpe se suma al de haber perdido la corona de líder del 'access prime time' frente a 'La Revuelta': una multa de 579.374 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto al formato por publicidad encubierta de una bebida alcohólica en una entrega emitida en junio de 2023. Pese a los baches, sigue llenando el plató de estrellas. Como la que lo visitó este jueves 10 de octubre poniendo un extraordinario broche de oro a la semana.

Llegó el día que tanto llevaba anunciando Pablo Motos: la entrevista de Gloria Gaynor en 'El Hormiguero'. La reina de la música disco acaba de aterrizar en España, donde el 12 de octubre pondrá en pie a todo el Wizink Center interpretando sus grandes éxitos en un concierto que forma parte de la gira parte 'Never Can Say Goodbye', una celebración de su legendaria trayectoria que ha marcado varias generaciones.

«No se si eres consciente de la felicidad que das cuando entras en una habitación. Todo el mundo se ha puesto feliz», fueron las palabras con las que Pablo Motos le dio la bienvenida. Ella, para asombro del público, de las hormigas y del propio presentador, contestó en español. «Lo habla mejor que yo», apuntó Motos con humor y un poco de desconcierto. Aunque más asombrado lo dejó la artista cuando desveló que lo había aprendido sola y por su cuenta con la única ayuda de un diccionario, «por eso no estoy acostumbrada a oírlo, porque nadie me habla en español normalmente». «Me gusta la gente», respondió a la duda del de Requena acerca de por qué se interesó en aprender el idioma.

El conductor de 'El Hormiguero' prosiguió con las preguntas, y Gloria Gaynor contestándolas en un estupendo castellano. «Estoy muy sorprendido de que puedas hablar español en una conversación habiéndolo estudiado en el diccionario», admitió. El público en redes sociales compartía la misma opinión.

60 años sobre los escenarios

Aparte de esa anécdota, la cantante estadounidense confesó en que sus 60 años en la música ha aprendido que «no es el escenario el que engancha, es la gente». «El amor que viene del público me da ganas de llorar», aseguró con humildad. Al hilo, también reveló charlando en glorque solo ha sentido miedo a subirse a escena una sola vez en su vida. Fue en la escuela, la primera vez que cantó como solista en el coro. Pese a que conocía a todo el mundo desde hacía cuatro años, «cuando llegué al escenario miré al público veía millones de ojos mirándome; nada salía de mi boca».

Un consejo de su profesor le dio la fuerza necesaria para superar el pánico. «Me dijo 'cuando entras al escenario, el público está absolutamente alucinado. Ni se puede imaginar cómo tienes el valor de salir ahí. Y tienes un control absoluto. Puedes o bien retenerlo, o bien renunciar a él. Yo decidí retenerlo. Nunca más he tenido miedo en el escenario», relató la estadounidense.

«No lo puedo evitar», continuaba el presentador antes de preguntarle por uno de los himnos más importantes de la historia de la música 'I Will Survive' y el impacto que, cada uno a su manera, le provoca a cada persona al escucharla. Con una anécdota, Gaynor lo resumió todo. Ocurrió cuando había vuelto a grabar el tema, cambiando la frase de 'toda mi fuerza necesaria' por 'solo el Señor puede darme la fuerza necesaria'.

«Canté esa letra por primera vez en público en Italia. Después del concierto se me acercó una joven asiática y me dijo 'me has salvado la vida'. Llevaba allí viviendo un año, había sido muy duro y con una situación muy complicada. De hecho, me confesó se iba a volver a casa y suicidarse. 'Ahora que te he oído cantar esa canción se de dónde voy a encontrar las fuerzas. Ya no tengo que matarme', me dijo».

Después, Gloria Gaynor recordó su dura infancia, en la que sufrió abusos, y el infierno que vivió al lado de su marido. Hasta que una noche, todo cambió. «Yo estaba durmiendo. Noté que alguien me tocaba y me decía 'levanta, tienes que escribir una canción'. Pensé que era mi esposo, pero él no estaba en la cama», relató, para después animarse a cantar a capela el tema que compuso ese día, dedicado a Dios, y llenando de magia el plató de 'El Hormiguero'.