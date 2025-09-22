Esther Cañadas revela su sorprendente truco secreto para aguantar los tacones: «No lo aconsejo»

El espectacular desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid se llevaba todas las miradas en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week. Por primera vez en su historia, la casa presenta su colección principal fuera de Nueva York. El director creativo, Wes Gordon, rindió homenaje a la capital española con una oda al Siglo de Oro y al espíritu de la Movida y los 80. Liderando el carrusel final, la mítica top model Esther Cañadas, quien este lunes 22 de septiembre regresaba a 'El Hormiguero' para contar a los espectadores todos los detalles del evento.

O del «disparate», como Pablo Motos calificó a la pasarela de un kilómetro que montaron para la ocasión. Al presentador lo embargó sobre todo una duda: ¿hay que entrenar con los tacones en un desfile así? «Si no lo llevas nunca y te haces eso, está complicado. Igualmente, te van a doler los pies», aclaró la invitada.

El desfile improvisado de Esther Cañadas y Pablo Motos

«En mi vida diaria no llevo mucho tacón, pero intento cada varios días llevarlo para mantener, porque luego vas a trabajar y te tiras diez horas sin parar», agregó Cañadas. «Entrenas el sufrimiento», apuntó el de Requena, interesado también en saber si los tacones pueden causar agujetas. A lo que la modelo albaceteña contestó afirmativamente, «yo las he tenido, por ejemplo al día siguiente del desfile de Balmain en el psoas». «Mi conclusión es que estaba intentando no caerme hacia delante», explicó.

Esther Cañadas nos cuenta cómo ha sido participar en la Semana de la Moda de Madrid en el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor #EstherCañadasEH pic.twitter.com/audmoOYe3g — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2025

Esther Cañadas compartió, asimismo, los entresijos de la grabación del anuncio del desfile, donde caminaba por medio Madrid. «Me han contado que ibas sin apoyar los talones para no romper el tacón», comentó el conductor de 'El Hormiguero'. «Es uno de los trucos que hago yo, que no aconsejo», subrayó la invitada.

No conforme con la explicación, Motos quiso que hiciera una demostración. La top model le dio el gusto, aunque a regañadientes. «Esto me pasa por tirarme el rollo… Qué presión, estos trucos no los cuento nunca», afirmó. Luego se la devolvió al presentador.