Ester Expósito revela el perturbador trastorno que padece, causado por el estrés: «Se pasa fatal»

Arturo Pérez-Reverte dejó durante su visita a 'El Hormiguero' un reguero de titulares Tras la polémica entrevista del escritor, Pablo Motos cerró la primera semana de la 20ª temporada con una invitada de cine: Ester Expósito. La actriz acudió de nuevo al programa de Antena 3 este jueves 4 de septiembre para presentar su último trabajo, que llega a las salas de cine un día después. Se trata de 'El talento', una película en la que se pone a las órdenes de Polo Menárguez ('El plan') y comparte cartel con Pedro Casablanc.

«Ella lleva toda la vida dedicándose a estudiar. Su sueño es ingresa en el conservatorio de Viena y llegar muy lejos». En la historia, la protagonista acude a la fiesta de cumpleaños de su amiga, ambas pertenecientes a una clase privilegiada.

«Su madre le da un sobre y le dice que se lo tiene que dar a Ignacio (Casablanc), el padre de su amiga. Este le dice que no la puede ayudar con lo que le ha pedido su madre. En esa tesitura, sus padres le dicen directamente que necesitan dinero porque están en una situación muy complicada y los van a demandar, y que lo tiene que resolver ella. Se le cae el mundo, de repente baja 20 peldaños de clase social. Su futuro depende de que se resuelva esta situación, pero también el de sus padres», adelantó la actriz. Además, Ignacio se aprovecha de la situación de Elsa para ejercer un abuso de poder, «le pide verla desnuda».

Ester Expósito y Pablo Motos debaten sobre el dilema de Elsa

El dilema al que se enfrenta la protagonista fue objeto de debate entre el presentador y la invitada. «¿Tú qué harías?», le preguntó a Expósito al valenciano. «Es muy fácil desde aquí decir que no, que si mi dignidad y tal. Pero, convenientemente, si tengo que ayudar a mi familia… Creo que casi cualquier persona sería capaz de hacer mucho más de lo que diría», reflexionó Motos.

La madrileña incidió en que el chantajista en cuestión es su padrino, alguien a quien conoce desde que era una niña. «Imagínate el ‘shock’ que puede suponer eso. Es muy complicado, y es una de las cosas interesantes que plantea la película… Qué nos pasa con el cuerpo de la mujer como sociedad, que seguimos añadiendo esa carga y connotación sexual. Todavía en algunos ámbitos se puede comprar el cuerpo de la mujer. Por todo lo que conlleva y supone psicológicamente, creo que no es lo mismo en el caso de un hombre. Yo así en frío te digo que no lo haría porque me costaría mucho vivir con eso por lo que significa haber cedido a ese abuso de poder».

Después de ver el trailer de la película, el conductor de ‘El Hormiguero’ se interesó por cómo la actriz se había apañado para interpretar a una violonchelista y hacer sonar el que considera «el instrumento más desagradecido de todos». «Tenemos un vídeo por si mientes», le recordó Motos con humor. . «No es mi mejor vídeo, no os he mandado en el que me luzco… A ver, conseguí hacer que la pieza de Bach que suena se pudiese identificar, pero es un instrumento muy complicado y yo no se leer en una partitura. Lo pasé fatal. Pobre de mi ‘coach’, Julia, lo que me tuvo que aguantar. Además el sonido es muy desagradable y muy desagradecido», se defendió la intérprete. Aprender la pose y los movimientos fue clave para que las escenas quedaran creíbles.

El lado más personal de la actriz

Al margen del nuevo proyecto, Ester Expósito también compartió con los espectadores del programa algunas anécdotas más personales, como su pasión por el buceo o por las películas de terror como ‘Al final de la escalera’, The Ring’, o ‘Longless’.

Además, desveló el trastorno que padece: parálisis del sueño. «Es horrible, le pasa a mucha gente. Estaba bastante rayada con eso así que un día fue a la neuróloga y me lo explicó. Es algo así como que el sistema locomotor se duerme antes que el nervioso. Tu cuerpo está dormido, pero tu cerebro todavía no. Entonces, el cerebro piensa que te estás muriendo y te manda señales y ruidos para que te despiertes. Y claro, en ese momento, como estás medio conscientes puedes oírlos, incluso abrir los ojos. Pero el cuerpo todavía no lo puedo mover porque está dormido. Tardas unos segundos en que se despierte también el sistema locomotor, se pasa fatal y se hace eterno. Tiene que ver mucho con el estrés. Ya no me pasa tanto, pero hubo un tiempo en el que me pasaba varias veces seguidas hasta dormirme».