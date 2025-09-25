Estafado y arruinado por un amor 'fake': un jubilado, víctima de una IA que se hizo pasar por una médico de Kazajistán

'La mirada crítica' (Telecinco) no solo aborda asuntos de corte político, sino que también en su hora de emisión se convierte en un altavoz social de denuncias. Víctimas de inquiokupación o estafas son algunas de las personas que acuden al espacio presentado por Ana Terradillos para encontrar una solución a sus problemas. Así, este jueves el programa de la cadena de Mediaset se hacía eco de la terrible historia de un jubilado que había perdido todos sus ahorros al haber caído en la trampa de una estafa del amor: una médico generada por Inteligencia Artificial (IA).

«A mí este caso, me da una pena este señor porque...», comenzaba diciendo Ana Terradillos al público de 'La mirada crítica'. «Bueno, les voy a contar la historia y seguro que luego también se cabrean como yo», adelantaba la presentadora del programa de Telecinco. «José Ignacio Villameriel es un jubilado de 78 que ha perdido todos sus ahorros porque ha caído en una estafa amorosa en Internet. Él pensaba que estaba teniendo una relación con una médica de Kazajistán pero en realidad todo era un fraude que estaba creado por la IA, con la Inteligencia Artificial», informaba la periodista que conectaba en directo con su invitado que relataba el 'calvario' vivido.

«8.800 euros he perdido», señalaba el jubilado estafado antes de explicar cómo había comenzado todo. «Yo a raíz de salir de un tratamiento de depresión a raíz del fallecimiento de mi segunda esposa en 2022, pues entré en tratamiento psicológico y cuando me dio el alta en el verano del 24 los terapeutas me indicaron que tenía que salir y hacer relaciones sociales y entre que las hacía y no, porque me quedé desubicado, solo... », contextualizaba el hombre a 'La mirada crítica'. «Entonces, mientras establecía relaciones fui entrando en redes en Internet con nulo éxito y cuando ya me salí porque estaba gastando un dinero que tenía, entra un correo por email, el 11 de noviembre, de una chica que decía que era de Kazajistán con 43 años, que quería establecer una relación seria conmigo y me dijo que si no quería eso que me olvidara de ella», narraba la víctima de la estafa del amor que continuaba con el relato.

«A raíz de esto, meses después, me dijo que me quería ver en España, me dijo que no tenía suficiente dinero para la visa que tenía que hacer un depósito de 10.000 euros y que luego se devolvía, yo me lo iba creyendo y le iba ingresando unas participaciones del piso que yo tenía con mi mujer... Total, que finalmente en enero pues dijo que venía y no vino», finalizaba contando el jubilado estafado que añadía que la denuncia la puso posteriormente.

«A ver si sale bien», le animó Ana Terradillos, sin embargo, las palabras de la presentadora de 'La mirada crítica' no parecieron lograr su misión. «La Policía me dijo que esto es una red internacional», le respondió el jubilado estafado, dejando ver que los agentes no le habían dado mucha esperanza de éxito.