El estado «lamentable» en el que unos inquilinos dejan su piso en La Coruña: «Me han devuelto la casa con excrementos humanos»

Mari Carmen alquiló la casa familiar a unas personas de Carballo, en La Coruña. Todo parecía ir sobre ruedas hasta hace año y medio aproximadamente, cuando empezaron a dejar de pagar. Si bien le daban excusas y motivos para prorrogar su estancia en el inmueble sin abonar las mensualidades, la cosa fue a más y la propietaria comenzó a inquietarse. Cuando por fin dejaron el piso y la arrendadora pudo acceder a la vivienda, quedó en shock al ver cómo lo habían dejado todo… Así lo ha contado a Pepa Romero en el programa 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), que ha mostrado en directo el estado del inmueble.

La titular de la vivienda se ha mostrado conmocionada por el cariño que le tiene a la propiedad: «La pagó mi familia con mucho esfuerzo y teníamos muchos recuerdos de aquí». La alquiló para obtener cierta rentabilidad y no dejarla vacía y ahora se ha encontrado con una situación que la ha dejado fuera de juego: «No me lo esperaba porque ellos entraban y salían, siempre con buen aspecto y un alto nivel de vida».

La «situación» a la que hace referencia es tanto la rotura de mobiliario como la suciedad extrema de las habitaciones y pasillos: «Me han devuelto la casa sucia, incluso con excrementos humanos que nos hemos encontrado. Vaya, que es imposible entrar al piso sin llevar mascarilla». Así lo ha demostrado tanto ella como la reportera del programa, Andrea Suñé, que han realizado esa conexión en directo con las mascarillas puestas por «el olor insoportable que hay dentro».

Sobre cuánto le costará a Mari Carmen que el piso vuelva a su estado normal, esta ha valorado entre 40.000 y 50.000 euros y ha referido que «ya ha ido un perito a hacer esa valoración de daños: «La verdad es que no sé cómo voy a asumir los gastos». A eso le ha sumado el hecho de que dejaron de abonar las mensualidades hace 17 meses, por lo que la propietaria calcula que la deuda pendiente de los antiguos inquilinos ronda «los 8.000 euros». Está «segura» de que no verá ese dinero porque no sabe «dónde están ahora, donde habrán ido a vivir».

En plató, tanto las periodistas Isabel González como María Manjavacas se han extrañado ante el hecho de que la comunidad o los vecinos no hayan dado la voz de alarma. «Ese olor debe notarse desde fuera, no sé, es raro», han comentado ambas con la titular de este piso en Galicia.