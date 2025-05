La espontánea reacción de Saiko al conocer a Pablo Motos: «No se qué hago aquí»

Es posible que a la mayoría de los espectadores no les sonara el nombre de Saiko, el invitado encargado de inaugurar la semana en 'El Hormiguero' este lunes 15 de enero. Sin embargo, es mucho más probable que en algún momento hayan escuchado sus canciones. Con tan solo 21 años, el granadino es uno de los artistas revelación de la música urbana del último año, conquistando el segundo puesto de entre los más escuchados en Spotify España. A día de hoy siete de sus temas se encuentran en el top 50 de la plataforma, donde acumula más de 13 millones de reproducciones. Además, ya ha colaborado con artistas de la talla de Quevedo.

Todo eso, en un año. «Es un sensación tan rara… Hace un año no tenía ni cuenta en el banco. Estaba muy a gusto a mesa puesta en casa de mis padres», se sinceró. Según contó, le ha cambiado la vida, aunque con el ritmo frenético que ha levado le ha costado darse cuenta de todo lo que le estaba pasando. Ahora tras el fin de la gira está empezando a procesarlo por fin . «Porque claro, estoy aquí, salgo del baño y me encuentro a Pablo Motos. No es lo que suele pasar», bromeó.

El invitado reconoció sentirse flipando al estar en 'El Hormiguero'. «No se qué hago aquí, la verdad». Al propio Motos le hizo gracia la cara que se le quedó cuando le vio. «Como cualquier chaval, estoy acostumbrado a verte en la tele. Y de repente te veo en persona. Yo no sabía si echarme al suelo… Es como super raro, da mucha impresión», explicó.

El golpe de suerte de Saiko

Motos le pidió que contara además el golpe de suerte que le cambió la vida, sin embargo, el invitado admitió que le suponía una pregunta de difícil respuesta. Él empezó a rapear a los 14 años, y desde entonces no había parado de hacer su música. «De repente salió 'Polaris' y se disparó todo. Fue por la cara», afirmó.

Pero el éxito tiene una cara menos bonita que Saiko también ha podido experimentar en su corta carrera. «Yo tengo vida fuera de la música, las cosas me afectan. Es complicado a veces querer hacer cosas que no puede. No siempre te dejan ser humano. A veces voy con mi novia por Granada. Para mí es un orgullo que me paren, pero igual yo quiero estar con ella cenando tranquilamente». Eso sí, para él, «me salen más cosas positivas que negativas al final del día».

A modo de anécdota, Motos quiso averiguar por qué acabó invitando a kebab a unos 100 fans después de un concierto, una ocurrencia que en su día se hizo viral. Ocurrió después de un concierto en Benidorm una noche en la que el artista había disfrutado mucho. «La dieta en la gira es complicada, porque sales muy tarde y lo que hay abierto es un kebab. Allí empezó a llegar gente… Yo no sabía lo que estábamos pasando en verdad. Invité a todo el mundo a que comiera y bebiera».