Una española de vacaciones en Japón y su 'aterradora' experiencia ante el riesgo de tsunami

Amanecía esta jornada de miércoles con alerta por riesgo de tsunami en el Pacífico, con noticias de evacuaciones en diferentes puntos de las costas bañadas por el océano. Entre estos, Japón, donde en torno a dos millones de personas recibieron orden de evacuar sus hogares y abandonar las zonas costeras tras el terremoto que se ha registrado en Rusia. Esta ha sido levantada hace apenas unas horas pero se sigue recomendando a la población que tengan preocupación y se alejen de las áreas de costa, algo que ha vivido en primera persona una de las muchas turistas que están por tierras niponas.

Mercedes, una turista nacional que está pasando vacaciones en Japón, ha hablado con Pepa Romero en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para trasladarle cómo ha vivido estas horas de cierta angustia e incertidumbre. Esta mujer ha explicado que en un primer momento sintió desconcierto, «porque la alerta llegó a los teléfonos móviles en japonés, y yo no entendía nada. Empecé a ver cierto revuelo entre los turistas que estábamos visitando un templo pero no sabía qué pasaba, así que fui preguntando, no encontré a nadie que me hablara en inglés y terminé usando una aplicación de traducción simultánea para conocer qué había tras tanto ajetreo y nerviosismo: ¡Un tsunami!». Al escuchar esta palabra, rápidamente se alarmó pero poco a poco vio que las personas que estaban allí se iban tranquilizando y proseguían la ruta.

Lo que sí que la asustó fue el conocer que se habían interrumpido los transportes públicos, ni trenes ni autobuses, algo que le infundió miedo al preguntarse «cómo iba a regresar al hotel». Empezó a ver opciones, preguntar a otros cómo se iban a mover pero no conseguía ayuda, hasta que finalmente vio un taxi. «Estaba asustada y me tiré a la carretera hasta que conseguí que me llevaran de regreso a mi hospedaje, que encima está junto al mar», ha referido.

Conforme hablaba con Pepa Romero añadía detalles a lo vivido. Justo el día anterior, cuando tuvo lugar el terremoto, ella paseaba por las inmediaciones del hotel donde pernoctaba y vio unos carteles que la inquietaron: «Había paneles informativos que anunciaban que aquello era un área de evacuación de tsunami, pero no sabía realmente la que se podía venir encima». De momento sigue «auto evacuada» hasta nuevo aviso, pues la s autoridades niponas siguen recomendando mantenerse a salvo hasta que desaparezca el riesgo por completo.