Una española desvela al detalle cómo es su vida en Dubai «mantenida por un jeque»: «Una jaula de oro»

Frank Blanco y Verónica Dulanto se frotaban las manos ante la historia: Triana es una española que actualmente vive en Dubai, junto a «mi jefe árabe, mantenida por él». Lo ha dicho así, sin trampa ni cartón, y se ha mostrado encantada con la vida que lleva. Ha contado detalles en 'TardeAR' (Telecinco), recordando cómo lo conoció y destacando qué es lo que más disfruta de las experiencias que está teniendo a su lado.

Algunas de las cosas que ha compartido en directo han sorprendido bastante a los presentadores y tertulianos. Probablemente lo más impactante ha sido al referir que él «está casado con tres mujeres y eso me lo tengo que tragar, la verdad. Por otro lado, yo no puedo conocer a otros chicos». Esto ha contestado a la pregunta de Juan Luis Galiacho, que ha querido saber qué límites pone alguien que da todo a una mujer.

Otro de los puntos que ha dejado boquiabierto al personal ha sido sobre la libertad como persona de Triana Marrash. Ella reside en Dubai de manera habitual pero suele venir a España, «donde tengo como una doble vida, lo que hago aquí no tiene que ver nada con lo que hago allí». El problema parece estar en lo que se puede deducir de lo que esta joven ha confesado: «La última vez que volví allí me costó convencerle para que me dejara volver a España pero es que quiero poder venir. No me veo viviendo allí de constante y continuo. Sería como estar en una jaula de oro».

La pregunta del millón estaba clara: «¿Te compensa?». Ella lo tiene claro y ha dicho que sí. «Mi vida es muy lujosa. Tengo accesibilidad en jet privado, regalos costosos que jamás me podría permitir, cirugías, viajes, hoteles de alto standing, he bebido café con oro, tengo bolsos de oro, un Hermes… Al final es la facilidad que él me da a la hora de vivir y para mi esta comodidad no tiene precio»

Sobre temas más íntimos, ella ha dejado entrever que no lo lleva mal: «El tener que estar junto son me importa. Igual si no me diera la mitad de las cosas que me da pues me lo pensaría…». «¿Pero tú eres feliz así?», le ha preguntado Verónica Dulanto. La entrevistada ha dudado al dar la réplica y ha terminado diciendo que «si tuviera 20 años menos… ¡sí!».

Ha dado otros detalles que han despertado curiosidad en plató y entre el público. Por ejemplo, sobre su vestimenta: «Cuando voy con él estoy tapada de pies a cabeza y solo se me ven los ojos, pero bueno. A mi me compensa».

