Escassi, a corazón abierto, sorprende al explicar cómo fue su flechazo con Sheila: «Me lo tatué»

Tiene fama de mujeriego y su historial amoroso avala la etiqueta, dicho sea de paso. Protagonizó uno de los escándalos del corazón el verano pasado, cuando salió a la luz una supuesta infidelidad a su ex, Maria José Suárez, y poco después se conoció de su historia de amor con Sheila Casas, hermana de los Casas. Nos referimos a Álvaro Muñoz Escassi, que está participando en 'Supervivientes' (Telecinco) y es ahí que ha compartido con sus compañeros cómo fue esa primera vez que se encontró con la que ahora es su chica, lo que sintió y lo que le había pasado hasta ahora.

Escassi dice que al verla en plató se quedó sorprendido, como en shock: «Sentí algo dentro, no se». Comenzarían las coincidencias en los programas sucesivos y esos contactos en los que fueron conociéndose. Un día ella le «dibujo un corazón». Él, ya rendido a sus pies, ni corto ni perezoso, se lo tatuó y así lo mostró a las cámaras.

Álvaro Muñoz Escassi ha mostrado su cara menos conocida. Con emoción, ha referido que él siempre «ha tenido una coraza, un escudo, para que no me hagan daño, y me di cuenta de eso». Ahora, según ha continuado explicando a otros concursantes del reality, tiene la guardia bajada y está completamente rendido ante Sheila, de la que dice «no haber conocido a nadie igual».

El jinete ha compartido anécdotas con los compañeros. Dice que son «igual de payasos» y que cuando salen lo pasan «muy bien, nos divertimos mucho juntos». Van sumando experiencias a la relación y confiesa que está deseando volver a verla y abrazarla.

Uno de los grandes momentos de este romance tuvo lugar en diciembre, en un evento especial que prepararon en 'TardeAR', aún con Ana Rosa Quintana al frente. Ellos protagonizaron un montaje especial donde cantaban y bailaban de forma romántica y fue ahí que él incluso se arrodilló para gritar su amor a los cuatro vientos. Ella, un tanto más tímida, quería quitar hierro al asunto pero se emocionó al ver el gesto de su novio.

Los hermanos Casas han sido preguntados en varias ocasiones por el romance de Sheila con el jinete, puesto en el foco por la fama que le precede. Ni uno ni otro han querido pronunciarse al respecto y siempre han querido defender el hecho de que lo importante es «que ella sea feliz».