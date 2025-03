Escapa de una secta que fundó su propio padre y cuenta cómo era su día a día: «Las situaciones más agresivas empezaron a los 7 años»

Escapar de una secta supone un auténtico desafío. Más aún si el grupo religioso pertenece a tu propia familia. Esto es lo que le sucedió a Alba, nacida en 1986 en Cataluña, quien, con solo 7 años tuvo que idear un plan para huir de una comunidad ligada al fenómeno OVNI.

La casa de Alba era una célula de la Misión Rahma, un movimiento liderado por Sixto Paz Wells, que busca contactar con los llamados 'Guías Extraterrestres'. Su padre, fanático del movimiento OVNI, contactó con el fundador de esta misión y fundó su propia comunidad, tal y como ha relatado este jueves 'El programa de Ana Rosa'.

Para ello, el padre de Alba contactó con decenas de personas a las que convenció de sus creencias. «Salían y entraban de la casa sin crear ningún tipo de vínculo con nadie y cambiaban de hogar cada poco tiempo con el objetivo de que nadie los reconociera», han relatado en el programa.

En los senos de esta secta, fundada por sus padres, nació Alba, quien durante años tuvo que sufrir maltrato físico y psíquico dentro de su hogar e incluso fue víctima de abuso sexual infantil. Y es que la violencia formaba parte del castigo por no obedecer a los que ellos consideraban los 'maestros' y 'guías' de la comunidad.

«Podía pasar días encerrada sin comer, apartada del grupo sin hablar con nadie», ha narrado el programa de Telecinco. Incluso le daban agua con ajo para limpiar su organismo.

Entre las insólitas actividades que llevaban a cabo dentro de la secta estaba subir una montaña caminando entre 8 y 14 horas. El objetivo: estar preparados para el apocalipsis.

Una huida y su vida apartada de la secta

A pesar de criarse dentro de una secta, Alba estaba escolarizada. «Era una de las cosas para no llamar la atención. Cuando yo nací no estaba muy radicalizada, se radicalizó con los años», ha asegurado en el programa. «Yo podía ver que los niños tenían familias normales y yo no la tenía», ha contado.

Poco a poco, Alba fue siendo consciente de todo. «A los siete años empezaron las situaciones más agresivas en mi casa y estuve a punto suicidarme», ha contado en el programa. Todo ello hizo que diera el paso definitivo y rompiera con la secta familiar. «Me di cuenta que tenía que huir de mi casa. Empecé a darme cuenta que mis padres no me iban a ayudar y que tenía que montar un plan con 7 años», ha relatado en 'El programa de Ana Rosa'.

Alba durante su entrevista en 'El programa de Ana Rosa' TELECINCO

Tras huir de la secta, Alba inició un largo proceso de 20 años de terapia psiquiátrica fuera de España. «Gracias a técnicas que he conocido en otros países, he podido mejorar y a día de hoy poder hablar frente a la cámara y estar totalmente tranquila de que lo que yo estoy diciendo es real», ha señalado

En la actualidad, Alba no sigue ya ningún tratamiento psiquiátrico. Con su testimonio, espera alertar a posibles víctimas para que nadie tenga que vivir una infancia como la suya.

A día de hoy, Alba mantiene contacto con sus padres, quienes ya no están vinculados a la secta y están separados: «Tengo una relación cordial, a través de mensajería y, en ocasiones puntuales, visito a mi madre».

Por su parte, el líder del movimiento Misión Rahma, en el que se encuadra la secta de sus padres, todavía vive y continúa con la labor. «Tiene un organismo empresarial en el que él se ha movido. Tiene una estructura increíble, es brillante el tío, no es una secta reconocida ni jamás se la va a poder encontrar», ha finalizado.