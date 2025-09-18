Escándalo en el plató de Jorge Javier: una invitada acude a buscar pareja y su madre se lleva a la cama al pretendiente

En 'El Diario de Jorge' (Telecinco) puede pasar de todo y en este programa de jueves hasta quedado demostrado. Jorge Javier Vázquez presentaba la historia de Sonia, una joven que quería encontrar el amor y que había pensado en el presentador para ser Celestina de ese momento. Visitó así el plató para conocer a Vázquez este miércoles para contarle qué buscaba en un hombre y las llamadas no se han hecho esperar: «Tenemos varios interesados en tratar de conquistarte». Uno de ellos ha acudido al directo para conocer a la joven, pero se ha encontrado con una sorpresa que no ha dejado indiferente a nadie, ¡ni a Jorge Javier!

Y es que Sonia ha llegado con su madre, Emilia, que no ha dudado en dar a conocer sus intenciones: «Vengo a catar a los pretendientes de mi hija. Antes de que ella los conozca tengo que darles el visto bueno». Lo ha dicho alto y claro en compañía de Jorge Javier Vázquez, ambos tumbados en la cama que toma a veces la escena principal del plató de 'El Diario de Jorge'. En la retaguardia, desde la sala de espera, su hija seguía todo al detalle.

Durante la entrevista que ha realizado el presentador a Emilia, esta ha dejado claras sus intenciones y su arrolladora personalidad. «Es que no puede ser, hay que ver primero y tocar, para comprobar que es adecuado, y ya que ella decida». Dicho esto, ha tocado el turno de Gabriel, un pretendiente que se ha quedado anonadado ante el ímpetu de la que podría ser su suegra, que lo ha recibido con besos, abrazos… y llevándoselo a la cama.

Ya sobre el colchón, ella no ha dudado en abrazarlo fuerte e incluso tratar de besarlo. Tanta ha sido la pasión que ha derrochado que Gabriel ha llegado a apartarla, tratar de zafarse de la mujer y le ha dicho en tono de broma: «Emilia, que me violas». Jorge Javier, al ver la escena, tampoco ha podido contenerse y les ha referido: «¡Chica, tranquilízate! Estás más salida que yo, de verdad».

Tras ese momento, la hora de entrar a escena Sonia, que había estado siguiendo los hechos desde la habitación de aislamiento. Ha presenciado así tanto ese momento de salto de cama como cuando su madre ha bailado la danza del vientre para que venía con idea de pretenderla a ella. Ya en el plató, todos juntos, la cosa ha ido fluyendo y Sonia y Gabriel han podido conocerse y conectar.