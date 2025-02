«No era verdad», Susanna Griso desvela el pacto que hubo entre Mazón y Sánchez el día después de la DANA

La DANA no deja de ser tema de conversación de los programas de televisión. Y es que, a los estragos causados por la gota fría sufrida hace dos semanas, ahora un nuevo temporal ha puesto en alerta a las zonas afectadas que ven cómo su ya terrible situación puede verse agravada aún más. Así, en 'Espejo Público' (Antena 3) han seguido contando más historias que ponen la piel de gallina, pero también han puesto el foco en las responsabilidades del gobierno Autonómico y Central. Un momento que ha llevado a la confrontación entre Susanna Griso y Gonzalo Miró que ha terminado con la presentadora frenando al colaborador y desvelando el pacto que hubo entre Carlos Mazón, presidente de la Comunidad, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno el día después de la DANA.

'Espejo Público' arrancaba la segunda franja poniendo el foco en la entrevista que Susanna Griso había realizado al comienzo del programa a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. La presentadora tras escuchar de nuevo al político se dirigía a Gonzalo Miró, al que le preguntaba por las declaraciones de este.

«Esperables y poco sorprendentes», afirmaba el tertuliano de 'Espejo Público'. «Cuando sabe que su político de cabecera en la zona ... es un cadáver político está intentando que caiga alguien más», aseveraba Gonzalo Miró que excluía de toda culpa a Teresa Ribera. «Centrar el tiro en ella no sé si es demasiado acertado porque no sé hasta qué punto tenía una capacidad de decisión aquella tarde», aseguraba el colaborador que se encontraba con la réplica de Susanna Griso.

«Estaba el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en esa reunión y tampoco parece que advirtiese de que el barranco del Poyo estaba a punto de desprenderse», le respondía la presentadora a Gonzalo Miró que nuevamente sacaba pecho por Teresa Ribera. «Podía haber advertido en un lenguaje menos administrativo de lo que estaba pasando, tenía ahí a su director de la confederación, insisto», subrayaba la comunicadora del programa de Antena 3 que acorralaba al tertuliano que para salir del paso quiso echar la «vista atrás».

«¿Por qué no recordamos cuantas veces dio las gracias Mazón al presidente al día siguiente de la DANA. ¿Qué le agradecía? Si el Gobierno lo había hecho tan mal, ¿por qué le agradecía tanto el comportamiento del Gobierno con la Generalitat?», planteaba Gonzalo Miró que veía cómo Susanna Griso echaba por tierra su discurso.

«Bueno, porque ellos pactaron en ese momento no hacerse daño mutuamente», afirmaba la presentadora de 'Espejo Público' que dejaba al descubierto el acuerdo que aquel día hubo entre los dos políticos. «¿No era verdad?», le rebatía Gonzalo Miró a Susanna Griso que desvelaba lo que de verdad opinaba el político valenciano: «No, no era verdad. Mazón no estaba agradecido al presidente porque consideraba que tenía que haber más efectivos en Valencia».