Un equipo de 'Espejo Público' «encañonado» por la Guardia Civil: «Chaval, ¿tú no sabes dónde estás?»

Si hay un reportero que se juega el tipo en 'Espejo Público' (Antena 3) ese es, sin duda, Javi Fuente. El periodista, habitualmente, es el encargado de llevar a la audiencia del matinal de la cadena de Atremedia los temas más peligrosos como hace unas semanas cuando estuvo en la 'rave' de Ciudad Real y tuvo que pedir ayuda a la Policía ante la agresión a sus vehículos de unos individuos. Pues bien, este lunes, el reportero del programa de Susanna Griso ha vuelto a narrar al público cómo ha sentido el miedo cuando él y su cámara habían sido «encañonados» por agentes de la Guardia Civil.

«Confirmado», empezaba diciendo el reportero a Susanna Griso que le había dado paso comentando el incidente. «Bienvenidos a todo el mundo a la autopista de la cocaína», señalaba el periodista del programa a la audiencia mientras aparecía en el río Guadalquivir para mostrar su reportaje sobre la 'ruta de la coca'. «Y sí, me llegaron a encañonar porque mi compañero y yo tuvimos un problema con nuestro vehículo, pinchamos, y cuando esperábamos a la grúa metidos dentro del vehículo, estaba lloviendo, nos abordaron varios todoterrenos», explicaba Javi Fuente a los telespectadores de 'Espejo Público' antes de continuar con su relato de los hechos.

«Se trataba el grupo de acción rápida de la Guardia Civil, el grupo que opera en cuestiones antiterroristas, el grupo que se creó con la banda terrorista ETA», detallaba el reportero de 'Espejo Público'. «Bueno, ellos nos abordaron pensando que estábamos siendo un punto informativo de los narcotraficantes. Se bajaron con las armas largas, directamente, ellos no preguntan, ellos directamente van a ver qué está pasando y con con las armas largas dijeron: '¿qué estáis haciendo aquí? Venga, los papeles, documentación'. Dijimos: 'somos periodistas'. Y, en ese momento, se calmaron», manifestaba el periodista del matinal de Antena 3 que proseguía.

«Y yo les pregunté: '¿cómo es que nos abordáis así?'. Y me dijeron: 'mira, chaval, ¿qué pasa?, ¿tú no sabes dónde estás?, ¿que tú no sabes en qué punto estás? Además, nosotros operamos así», recordaba el reportero de 'Espejo Público' que pasaba a ofrecer las imágenes de su reportaje.