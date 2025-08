Así ha sido la emotiva vuelta de Silvia Jato a 'Pasapalabra' 25 años después: «Es una pasada»

Hace cosa de un mes 'Pasapalabra' celebraba la friolera de 25 años en antena. Un cuarto de siglo marcado por mudanzas entre cadenas y un éxito consolidado. En julio sin ir más lejos el formato repitió como líder de las tardes con una media de un 20,7% de cuota de pantalla y 1.517.000 espectadores. Concursantes como Manu Pascual y Rosa Rodriguez hacen de cada programa una montaña rusa de emociones que mantiene enganchado al espectador. Para muestra, la loca jugada de la coruñesa en el último segundo del 'Rosco' anterior.

Sandra Ibarra comparte este momento que tuvo con Silvia Jato ¡hace 23 años!



— Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 1, 2025

Así, el concurso de Antena 3 inauguró el mes de agosto este viernes 1 con el madrileño enfrentándose satisfactoriamente a la 'Silla Azul' y logrando conservar su plaza en 'Pasapalabra'. Era su programa número 308. De nuevo en el equipo azul, Manu contó con la ayuda de dos nuevos invitados en su camino al bote: Javier Collado y Silvia Jato, presentadora de las primeras temporadas del formato. «Estoy muy nervioso», confesaba Roberto Leal.

«Mira que soy reticente, porque me dan un apuro los concursos… Y máxime este, qué horror. Antes lo comentábamos, 25 años es una pasada. Lo seguís haciendo de maravilla, para mi es un lujazo», manifestaba Jato. También Collado recordaba su primera vez en 'Pasapalabra', casualmente cuando la gallega ejercía maestra de ceremonias. «Tenerla en mi equipo ahora y jugar con ella es todo un honor», afirmó el actor.

Sandra Ibarra se emociona al recordar su primer 'Pasapalabra'

En el equipo naranja, por su parte, se sumaron a RosaJuan Ramon Lucas y Sandra Ibarra. La escritora atesoraba también una anécdota muy emocionante sobre su primera visita al programa 23 años atrás en la que Jato estaba presente. «Estábamos aquí, era cuando me diagnosticaron mi segundo cáncer. Me vine a grabar 'Pasapalabra' y no se lo dije a Silvia, se lo dije después».

¡Vaya cruce de bromas entre Roberto Leal y Manu! Especial guiño a Orestes por parte del presentador.



— Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 1, 2025

«Me lo dijiste en el camerino, me dice 'Silvia, que he recaído'. Le dije 'coge las cosas y lárgate para casa inmediatamente ¿Y sabes lo que me dice? 'De eso nada, he venido a concursar y voy a concursar. Tiene un par de bemoles esta mujer tremendos», ensalzó la modelo y presentadora.

El último en intervenir antes de entrar de lleno en las pruebas fue Manu, quien valoró a su nuevo equipo. «Un placer rodearse de tan grandes presentadores….Y también contigo, Roberto», bromeó el madrileño. Siguiendo con el cruce de vaciles, el sevillano lo chinchó afirmando que «a mi me caía mejor Orestes, no pasa nada». Inmediatamente aclaró que se trataba de una broma, «yo quiero a todos los concursantes por igual y a mis hijos también».