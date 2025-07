La emotiva despedida de Joaquín Prat de 'Vamos a ver' con dardo incluido a Telecinco: «Ya era hora»

Este miércoles Telecinco daba la sorpresa al anunciar que Joaquín Prat dejaba las mañanas al frente de 'Vamos a ver' para ponerse al frente de un nuevo programa por las tardes a partir del mes de septiembre. Una jugada que tenía como víctima colateral 'TardeAR' que tras dos años en antena llegará a su fin. Así, este jueves, el presentador ha tomado las riendas del matinal de la cadena de Mediaset como cada mañana hasta que llegado el final de la primera parte ha querido despedirse de sus compañeros y de la audiencia, manifestándose acerca del nuevo reto y sin morderse la lengua le ha soltado, incluso, un 'dardo' envenenado a Telecinco.

'Vamos a ver' llegaba al fin de su primera parte y antes de comenzar 'El club social', Joaquín Prat hacía una parada para despedirse de sus colaboradores de actualidad. «Los periodistas, presentadores y comunicadores nos debemos al espectador. Ustedes son la razón y siempre son los protagonistas. Nosotros trabajamos para ustedes y nos sentimos inmensamente agradecidos porque son los que nos ven y gracias a los que tenemos trabajo», comenzaba diciendo el presentador del matinal que se pronunciaba sobre su marcha a las tardes de Telecinco.

«Por eso me siento en la obligación de, por si no lo saben, decirles que este es mi último trabajo en las mañanas porque esta cadena me ha encargado la ilusionante tarea de presentar las tardes a partir del próximo mes de septiembre», comentaba el periodista de 'Vamos a ver' sobre su nuevo proyecto que pasaba a dar las gracias a los colaboradores que lo acompañaban en la mesa.

«Me gustaría agradecer a mis compañeros de la mesa de actualidad que me aguanten todo este tiempo, porque soy jodido de aguantar, me quieran, ayudado, arropado y el gran trabajo que siempre hacen. No me quería ir sin despedirme de todos y cada uno de los colaboradores que han pasado por esta mesa y fundamentalmente de Alfonso Egea y de Patricia Pardo», indicaba Joaquín Pardo que aprovechando que mencionaba a la copresentadora no se cortaba en lanzar un dardo envenenado a Telecinco. «Patricia Pardo será la presentadora a partir de septiembre, ya era hora, de este programa», soltaba el periodista ante las cámaras del matinal.

«Gracias de corazón, sois fantásticos. Gracias porque me habéis permitido conocer a unas fantásticas personas, gente buena, gente bonita y os deseo lo mejor en la nueva etapa a la que volveremos con la misma ilusión, la misma fuerza y el mismo agradecimiento que siempre a los espectadores», terminaba diciendo Joaquín Prat en su último día al frente de 'Vamos a ver'.

Un emotivo adiós al que puso punto y final Patricia Pardo con unas sentidas palabras a Joaquín Prat: «Seguiremos queriéndote y arropándote desde muy cerquita».