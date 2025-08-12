La emotiva dedicatoria de Carolina Marín a su padre fallecido:«Me trae mucha nostalgia»

El 'Grand Prix 2025' entró este lunes 11 de agosto en su recta final. Dos de los cuatro clasificados para las semifinales se vieron las caras en la primera ronda de duelos clasificatorios. El sexto torneo de la temporada del 'programa del abuelo y el niño' enfrentó a Cubas de la Sagra (Madrid) y Urduliz (Bizkaia), segundo y tercero de la clasificación general respectivamente, en un cara a cara de alto voltaje.

La próxima semana le tocará el turno a Herencia (Ciudad Real) y San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de la Gomera). Los ganadores de ambos encuentros competirán por la victoria en la gran final.

Como siempre, los primeros semifinalistas estuvieron acompañados en el campo de juego por dos padrinos de lujo. La campeona olímpica Carolina Marín defendió al municipio madrileño, portador del color amarillo. «Si a la niña que fui le hubiesen dicho que iba a participar en el 'Grand Prix' le habría hecho más ilusión que muchas de las cosas que he terminado haciendo», anunciaba la jugadora española de bádminton en sus redes sociales horas antes de su participación en el programa.

Victoria para Cubas de la Sagra, primer finalista

«Estoy disfrutando muchísimo, me trae mucha nostalgia este programa», repetía la ganadora de la Princesa de Asturias en plena prueba de los salmones. «En maquillaje me ha contado que le provocaba una nostalgia bonita porque veía este programa con su padre, Gonzalo, que ya no está», contaba Ramón García.

La madrina del equipo madrileño apuntaba que justamente se trataba de la prueba preferida de padre. «Se moría de risa con este juego, y me recuerda muchísimo a mi infancia», declaró. «Pues va por él, por tu padre», aplaudía el presentador.

Por su parte, el equipo canario, vestido de azul, fue apadrinado por el cómico y comunicador Sergio Bezos. El popular colaborador de 'La Revuelta' se reencontraba además con su compañera Lalachus, co-presentadora del concurso este año junto a García.

Tras una primera parte donde mantuvieron el marcador reñido, Cubas de la Sagra sacó una gran ventaja que ni siquiera la impredecible prueba de 'El Diccionario' logró revertir como sí ha ocurrido en otras tantas ocasiones. Bastaron dos aciertos para que los amarillos se proclamaran primeros finalistas del 'Grand Prix 2025'.