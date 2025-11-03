«Me habéis emocionado»: el aplaudido gesto que ha tenido Javier Cámara al recibir el reloj de 'El Hormiguero'

Para inaugurar la tanda de programas del mes de noviembre, 'El Hormiguero' recibió a uno de los actores más laureados de la ficción española. Javier Cámara visitó el 'show' de las hormigas este lunes 3 de noviembre con motivo del estreno de 'Yakarta', ... la serie con la que David San José y Elena Trapé, la dupla detrás de 'Celeste', vuelven a Movistar Plus+ el próximo 6 de noviembre.

La producción gira en torno a Joserra, un desilusionado profesor de educación física y exjugador olímpico de bádminton, que conocerá a una adolescente con un talento fuera de serie, interpretada por Carla Quílez.

El actor cumplía su vigésima visita a 'El Hormiguero', lo que conllevaba su entrada en el exclusivo club Infinity. Con él son cinco los invitados que lo conforman, y a los miembros, el programa le regala un reloj valorado en más de 3.000 euros. Pero Cámara no quiso quedárselo. En su lugar, pidió permiso al equipo para donarlo a una muy buena causa.

«El día 9 de marzo, la Fundación Miquel Valls organiza en Barcelona una gala con artistas donde se van a rifar cosas para ayudar a los pacientes con ELA. Mi amigo Ilde Oliveras, la persona que me contactó cuando hacíamos 'Rapa', es un enfermo de ELA, un tipo que es pura vida, siempre me dice 'el tiempo es oro'. Entonces, yo digo que lo va a ser más que nunca. Os invito a todos a que aportéis lo que podáis y estaremos ahí en Barcelona. Esto es una maravilla que les va a encantar. Me habéis emocionado», manifestó el invitado.

Una serie sobre el fracaso

Tras ese momento tan especial, Motos introdujo 'Yakarta', «una serie de las que engancha». «No puedo más que decir cosas buenas de ella», afirmó el presentador.

«Es verdad que hay muchas series muy buenas en España. Hacemos cada vez mejor ficción. Y sobre todo, toda esta gente y toda la que está en sus casas, ven mucha ficción española. Gracias a todos y a todas», constató Javier Cámara, que vuelve a trabajar con el guionista de 'Fe de etarras' y 'Venga, Juan'. Ahora, «en un drama real». «Es una 'road movie maravillosa', muy emocionante, muy triste y muy dura. Pero os invito a que la veas y sigáis a estos dos personajes maravillosos», avanzó el protagonista.

El 6 de noviembre se estrena en @movistarplus ‘Yakarta’, la nueva serie protagonizada por Javier Cámara #JavierCámaraEH pic.twitter.com/uvUurizH24 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 3, 2025

«¿Podríamos decir que es una serie sobre el fracaso?», quiso saber Motos. A lo que el intérprete respondió afirmativamente y lanzó una sabia reflexión. «El fracaso, tú sabes que es muy aleccionador. O sea, cuando no aprendemos nada. Simplemente lo disfrutamos. Pero cuando uno aprende, es cuando uno fracasa».