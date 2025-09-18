Y Ahora Sonsoles
La emoción de Félix Brunet, padre de un niño con autismo, al hablar con Sonsoles Ónega: «Es una explosión y no lo puedes evitar»
Su hijo, Pau Brunet, y él tienen un podcast –@paupautista– en el que han entrevistado a Marc Cucurella, futbolista de la Selección Española, padre de un niño con el mismo diagnóstico: «El autismo no hace excepciones».
Reaparece Ylenia Padilla tras cuatro años desaparecida y es contundente al ser acusada de un delito contra la dignidad
Vicente Vallés explica cómo Sánchez evita que se hable de los casos de corrupción
Tienen un podcast para normalizar el autismo y desde su canal, que también se emite por YouTube, tratan de derribar mitos e informar sobre qué hay tras este diagnóstico. Se llama @paupautista y en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) han participado sus protagonistas: en primer lugar Pau, el niño con autismo sobre el que pivota esta iniciativa; junto a él su padre, Félix Brunet, que ha apostado por lanzar un mensaje de apoyo y optimismo para «las familias que pasan por esta situación, proque es un sentimiento que todos compartimos cuando nos hablan de este trastorno».
Sonsoles Ónega se ha emocionado al escuchar a Pau, que ya participó hace unos años en el programa, que ha entrevistado al futbolista de la Selección Española Marc Cucurella. El deportista tiene un hijo con autismo y ha participado en el podcast del chico, dejando sorprendidos a todos los que lo han visto por cómo se abre en canal, con lágrimas en los ojos, para contar su experiencia. Al hacer referencia a esta participación, tanto Pau como Félix han dejado unas reflexiones que han sido aplaudidas por Sonsoles y su equipo: «Para que veáis que el autismo no hace excepciones».
Sobre lo que puede significar el diagnóstico para un padre y una madre, el niño se ha mostrado empático y entiende que sea complejo: «Es como una explosión, algo que no puedes evitar, y te viene desprevenido». Su padre lo miraba con satisfacción y añadía: «Marc está pasando un proceso de duelo y lo está pasando, se ve que lucha por superarlo, y como él miles de familias españolas a las que les pasa lo mismo».
Pau Brunet ha transmitido la humanidad de un futbolista de la talla de Cucurella y de su mujer: «No imaginaba que iba a reaccionar así. Ha transmitido muy bien la felicidad y todo lo que hubo tras el diagnóstico. Marc se portó genial y es una gran persona. Se emocionó mucho al hablar de su hijo y eso es algo maravilloso».
El que más se ha conmovido al tratar con el jugador ha sido Félix Brunet, porque ha estado y está en la piel de Marc Cucurella: «Entiendo perfectamente sus sentimientos». El deportista ha contado en ese programa cómo empezó todo: «Estábamos solos en Londres y pasando el duelo. No sabíamos bien qué ocurría, y así hasta que tuvimos el diagnóstico y todo fue mejorando. Las personas con autismo, para que se sientan bien, hay que entenderlas, ayudarlas y adaptarse a ellas». «Y contarlo», ha añadido Sonsoles Ónega.
Pau y su familia han apostado siempre por dar visibilidad a ese diagnóstico y es por ello que han acudido a 'Y Ahora Sonsoles': «Es algo que hay que explicar, que no se debe esconder. Empezamos con el podcast hace un año y aquí seguimos». De los momentos más referidos por estos sobre Cucurella, cuando el futbolista afirmó: «No se a veces cómo ayudar a mi hijo con autismo».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete