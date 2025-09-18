La emoción de Félix Brunet, padre de un niño con autismo, al hablar con Sonsoles Ónega: «Es una explosión y no lo puedes evitar»

Tienen un podcast para normalizar el autismo y desde su canal, que también se emite por YouTube, tratan de derribar mitos e informar sobre qué hay tras este diagnóstico. Se llama @paupautista y en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) han participado sus protagonistas: en primer lugar Pau, el niño con autismo sobre el que pivota esta iniciativa; junto a él su padre, Félix Brunet, que ha apostado por lanzar un mensaje de apoyo y optimismo para «las familias que pasan por esta situación, proque es un sentimiento que todos compartimos cuando nos hablan de este trastorno».

Sonsoles Ónega se ha emocionado al escuchar a Pau, que ya participó hace unos años en el programa, que ha entrevistado al futbolista de la Selección Española Marc Cucurella. El deportista tiene un hijo con autismo y ha participado en el podcast del chico, dejando sorprendidos a todos los que lo han visto por cómo se abre en canal, con lágrimas en los ojos, para contar su experiencia. Al hacer referencia a esta participación, tanto Pau como Félix han dejado unas reflexiones que han sido aplaudidas por Sonsoles y su equipo: «Para que veáis que el autismo no hace excepciones».

Sobre lo que puede significar el diagnóstico para un padre y una madre, el niño se ha mostrado empático y entiende que sea complejo: «Es como una explosión, algo que no puedes evitar, y te viene desprevenido». Su padre lo miraba con satisfacción y añadía: «Marc está pasando un proceso de duelo y lo está pasando, se ve que lucha por superarlo, y como él miles de familias españolas a las que les pasa lo mismo».

Pau Brunet ha transmitido la humanidad de un futbolista de la talla de Cucurella y de su mujer: «No imaginaba que iba a reaccionar así. Ha transmitido muy bien la felicidad y todo lo que hubo tras el diagnóstico. Marc se portó genial y es una gran persona. Se emocionó mucho al hablar de su hijo y eso es algo maravilloso».

El que más se ha conmovido al tratar con el jugador ha sido Félix Brunet, porque ha estado y está en la piel de Marc Cucurella: «Entiendo perfectamente sus sentimientos». El deportista ha contado en ese programa cómo empezó todo: «Estábamos solos en Londres y pasando el duelo. No sabíamos bien qué ocurría, y así hasta que tuvimos el diagnóstico y todo fue mejorando. Las personas con autismo, para que se sientan bien, hay que entenderlas, ayudarlas y adaptarse a ellas». «Y contarlo», ha añadido Sonsoles Ónega.

Pau y su familia han apostado siempre por dar visibilidad a ese diagnóstico y es por ello que han acudido a 'Y Ahora Sonsoles': «Es algo que hay que explicar, que no se debe esconder. Empezamos con el podcast hace un año y aquí seguimos». De los momentos más referidos por estos sobre Cucurella, cuando el futbolista afirmó: «No se a veces cómo ayudar a mi hijo con autismo».