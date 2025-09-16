Embarazada de manera natural con 53 años: «Se que va a salir bien porque es un milagro»

Tiene 53 años y conoció a su actual pareja en 2023. Él, Carlos Martín, con 55 años, soñaba con ser padre, pero dada la edad de ambos, era casi una utopía, imposible de cumplir. Sin embargo, y contra todo pronóstico, tal y como han contado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), se ha hecho el milagro y actualmente están esperando una niña. «Estamos muy felices y sabemos que va a ir bien porque es un milagro de Dios», han comentado muy emocionados ante Sonsoles Ónega.

A la mesa de debate del programa, Ana Obregón, Isabel Rábago y han conectado en directo con una ginecóloga, Alexandra Henríquez, que ha venido a rubricar lo que tanto Carlos como Yolanda Graterol, la futura mamá, han referido, el tratarse de algo extraordinario: «Desde luego lo es. Se trata de un caso excepcional porque hay una probabilidad menor a un 1% en personas de su edad, sin ningún tipo de intervención médica o sin recurrir a la medicina reproductiva».

Se mostraban felices. De momento, todo marcha bien: «Todos los estudios que nos hemos hecho, las analíticas al bebé y a mi, salen bien. Estamos esperando una última pero sabemos que somos afortunados. Yo tengo dos hijos, Antonella y Jacomo, y están igual de emocionados al saber que van a tener una hermanita». Estas palabras las refería con una gran sonrisa, ante la atenta mirada de su pareja, que es «primerizo».

La especialista en ginecología ha querido advertir en los riesgos de estas situaciones, con idea de que los que pudieran estar viendo el programa conozcan pros y contras de tener un embarazo en esa etapa de la vida: «En la madre se puede dar preeclampsia, diabetes gestacional o que el parto no llegue a término en el periodo y en el momento que le corresponde». Respecto al bebé, podrían darse dificultades tanto a la hora de dar a luz, como ser prematuro, que llegara con una disminución de peso… «Es fundamental que se controlen todos los parámetros en embarazos de este tipo», ha sentenciado Alexandra Henríquez.

Sonsoles Ónega hacia alusión de forma constante a la «barriguita» de ella y ha comentado con él los motivos por los que hasta ahora no había sido padre. «No había encontrado a la mujer adecuada, ¿no?», le ha dicho. A esto, él ha respondido de forma muy espontánea: «O ella no me había encontrado a mi». Entre risas, han despedido sus intervenciones, todos deseándoles que el embarazo llegue a buen puerto y que pronto tengan al bebé en los brazos.