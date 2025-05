Elsa Pataky desafía a la mujer de Pablo Motos a superar un sorprendente reto: «A ver si puede...»

Tercera estrella internacional de la semana en 'El Hormiguero'. Tras los encuentros con la cantante Emilia Mernes y el actor Luke Evans, Pablo Motos invitó a divertirse al plató a Elsa Pataky, que entró a formar parte del club platino por cumplir su décima visita. La madrileña, afincada en Australia desde 2015, vuelve a la ficción española interpretando a Eviana Marlow en la serie 'Matices', que el 5 de junio desembarca en SkyShowtime. La misma serie que Maxi Iglesias y JuanaAcosta presentaron un día antes en 'La Revuelta'.

La miniserie de ocho capítulos narra la historia de seis pacientes que se reúnen en una apartada bodega para completar el tratamiento de un reconocido, excepcional y carismático psiquiatra, convertido en una eminencia en su campo gracias a su famoso método, que ha logrado un altísimo porcentaje de cura entre los pacientes más complejos y difíciles de reconducir.

Para abrir boca, la actriz contó que «se trata de un thriller sobre un asesinato. Aunque hemos visto muchísimos, creo que es un pelín más radical, más oscuro». Como fiel lectora de Agatha Christie, Pataky comparó la historia con el estilo inconfundible de las novelas de la ‘reina del crimen’. «Tiene un tono de terror incluso, te da pequeños sustos; e incluso algo de sentido del humor. También es muy psicológica…Tiene un poco de todo», añadió.

Elsa Pataky quiere volver a rodar en España

Aparte de disfrutar con el rodaje, la invitada platino de ‘El Hormiguero’ aseguró sentir predilección por las series de intriga como ‘Matices’. «Me encantan. Pero buena en el sentido de adivinar quién es el asesino, no tanto. Me cuesta», confesó durante su charla con Pablo Motos, quien no pudo evitar contar una anécdota sobre su pareja. «Tendrías que conocer a mi mujer… Además lo hace humillante. No me parece mal que lo adivine, sino que diga ‘¿te lo escribo en un folio?’ Y lo acierta», aportó el presentador. Elsa Pataky retó a Laura Llopis, la pareja del comunicador, a que lo intentara con ‘Matices’. «A ver si puede...». «Si la retas es lo peor», avisó el de Requena.

La actriz también se sinceró sobre cómo se había sentido volviendo a España a rodar durante seis semanas. Tras la experiencia, descubrió que tiene ganas de regresar a trabajar por temporadas a su país natal. «Ha habido un tiempo que me he dedicado a mi papel de madre. Es maravilloso, me encanta y he querido estar ahí con ellos. Pero es verdad que van creciendo, tienen 11 y 13. Cuando me voy me echan de menos, pero ya no lloran. Entonces, me apetece. Ahora ya no voy a parar. España es mía».

Lo mismo le sucede con su marido, Chris Hemsworth, cuando le toca rodar en el extranjero. Por eso, el presentador quiso saber cuánto tiempo han estado como máximo sin verse. «Nos prometimos que dos o tres semanas sería lo máximo que estaríamos sin vernos. Pero claro, ya las cosas empiezan a complicarse. Los niños se quieren quedar en casa y no quieren ir. Y claro, él tiene que trabajar. Solo ha pasado una vez, pero estado hasta dos meses. Es largo… Además, te acabas como acostumbrando un poco, las rutinas son diferentes».