Elisa Mouliaá estalla en una entrevista con Carlos Quílez: «¡Me da igual que esto se archive!»

La actriz ha concedido una entrevista por teléfono al periodista de sucesos de Atresmedia y se han compartido en el programa 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) algunos de los momentos más importantes de la conversación. Elisa Mouliaá, según Quílez, se ha mostrado «desaforada» y es algo que se ha evidenciado en el tono que utilizaba. Ella ha querido defenderse tras la intención de Íñigo Errejón de presentar una querella por calumnias a raíz de lo sucedido en estos meses.

Sobre cómo está viviendo la situación Mouliaá, esta ha referido que está «alucinando» «con que se haga esta manipulación tan bestia, que se ponga solo una parte de los audios en los que hablo con mi amiga». Se refería así a ese material que se ha compartido en redes y en medios donde ella llegaba a afirmar que no sabía si era delito lo que Errejón hizo con ella.

Elisa Mouliaá ha exclamado: «¡Os pido por favor que no mintáis! Me da igual que se archive, si es así la cosa. En realidad el que tiene que decir si esto es delito o no es el juez. Yo lo que quería era contar es que este señor es un depredador sexual». Ha continuado refiriendo que hay que «dejar de blanquear a este señor, que dejen de blanquearle ya». El exdiputado ha pedido una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios y en esos audios ella llega a decirle a la amiga que la apoye porque tampoco se encuentra bien económicamente para afrontar la situación».

En el plató estaban varios periodistas especializados y han puesto la nota de atención en el hecho de que Elisa Mouliaá ahora dice que le da igual si se archiva. «No es normal eso. Si pones una denuncia es porque realmente piensas que se ha cometido algún delito, sino no lo haces, ¿no? Eso me parece muy grave», han sentenciado algunos de los colaboradores de 'Y Ahora Sonsoles'.

Carlos Quílez ha dado detalles sobre cómo ha sentido a la actriz en esta entrevista. Ha destacado que la ha notado «muy nerviosa y enfadada, cargada de razón. Cuando dice que Errejón habría hablado con los testigos para hundir su reputación e intentar influir en las declaraciones, algo de razón tiene…». Elisa Mouliaá ha destacado eso, «la manipulación tan bestia que se está haciendo». Ha especificado que su única intención es «que no se mintámoslas y se diga la verdad de lo que pasó».