Elisa Mouliaá, contundente en relación a su ex amiga Soraya: «Has decidido vengarte»

Elisa Mouliaá ha terminado el cara a cara con Sonsoles Ónega con una afirmación contundente: «Está siendo la peor semana de mi vida». La actriz se ha sentado en el plató de 'Y Ahora Sonsoles'. (Antena 3) tras la insistencia de Carlos Quílez, periodista del equipo, que la ha invitado a hablar con la presentadora para trasladar su versión y cómo está viviendo estos meses tan convulsos. Y todo ello pese a que Marina Valdés, al frente de 'Más Vale Tarde' (edición de verano), afirmó el día previo –este lunes 22 de julio– que Mouliaá iba a acudir al programa el jueves anterior y finalmente, en el último momento, canceló su intervención por consejo del letrado que la representa, Alfredo Arrién.

Sea como fuere, este martes ha acudido la actriz a Atresmedia y ha hablado durante algo más de media hora con Sonsoles Ónega para contarle al detalle cómo recuerda los hechos, de qué forma comenzó su relación con Iñigo Errejón –las comunicaciones primero por redes, después el primer encuentro en persona en la presentación del libro del exdiputado…– y el giro que están dando los hechos tras escucharse los audios que se intercambió con su 'ex amiga' Soraya. Esta fue la anfitriona de la noche fatal, una de las testigos que ha aportado Elisa Mouliaá para su causa contra Iñigo Errejón.

Es para responder a esta que se ha mostrado más compungida y tajante a la vez, llorando en algunos momentos y en otros mirando con dureza y contundencia a Sonsoles Ónega al referirse a la que para ella ha sido «una de las personas más importantes de mi vida». Elisa Mouliaá ha afirmado que tanto Soraya como Borja, el otro testigo que incluyó en el procedimiento Alfredo Arrién por parte de la acusación, «llevan en contacto con los abogados de Errejón desde el primer día, desde el día 1, y no lo entiendo. ¡Ellos eran mis amigos, no de él! Y yo soy la que tiene derecho a hablar con ellos. Los ha contaminado», ha referido la actriz.

Sonsoles Ónega le ha preguntado qué piensa que pueda haber tras la postura y los comentarios de Soraya, tras los mensajes que se han conocido y se han filtrado a los medios. Ella lo tiene claro y ha sido contundente al valorar la postura de la que ya considera 'ex amiga': «En lugar de levantar el teléfono y preguntarme, has decidido vengarte». «Estoy dolida porque ha sido prácticamente mi mejor amiga durante años y gracias a ella tengo hoy una hija preciosa», ha dicho entre lágrimas.

Elisa y Soraya, una vida juntas

Se conocen desde los 16 años y Elisa ha destacado cómo la ha «ayudado en muchas etapas de mi vida, me sacó de una relación tóxica, me llevó con ella a Australia, con Borja, y allí conocí a mi ex marido», ha recordado frente a Sonsoles Ónega. «Poco a poco fui viendo cosas que me habían pensar que se estaba posicionando», ha seguido lamentándose.

Elisa Mouliaá ha afirmado sentir que vive «un linchamiento constante por parte de los medios. Han sacado cosas de mi pasado que no son verdad. Lo que veo es que esa persona tiene mucho poder, que no se de donde viene, pero tiene influencia, y está demostrándose». Para ella, la postura de sus amigos, los que ha aportado como testigos y que ahora están tras este malestar de Elisa, es una evidencia de esa influencia: «No me esperaba que Soraya tuviera una actitud tan fría.E estoy muy decepcionada e incluso enfadada con una persona que ha sido de las más importantes de mi vida».

La actriz ha querido poner el foco en el movimiento que se generó a raíz de su denuncia y cómo ahora todo parece haberse esfumado. «Hubo muchas mujeres que iban a denunciar y se echaron para atrás. Ahora me siento muy sola respecto a lo que está sucediendo», ha terminado diciendo.