Elisa, una de las amigas íntimas de Iker Casillas: «Va de víctima y siempre somos nosotras las locas que distorsionamos todo»

Esta semana vuelven a florecer las amigas especiales de Iker Casillas. De Claudia Bavel, con sus '¡De Viernes!' De por medio, a la Pantoja de Colombia o a una tal Elisa, que empezó a sonar este lunes y que es protagonista de 'TardeAR' (Telecinco) en el último programa de la semana. Esta ha entrado en directo para hablar con Verónica Dulanto y los periodistas en plató la han acribillado a preguntas. Unos a su favor, Leticia Requejo, y otros un tanto críticos con la actitud de la joven, como es el caso de Antonio Montero.

Elisa habría mantenido un vínculo especial con el exfutbolista desde enero de este año. Ella tenía pareja «pero a él no le importó» y se empezaron a ver con cierta asiduidad. Cuando salió el nombre de la joven en los medios, Iker y ella llegaron «a un acuerdo para negar la mayor de uno respecto al otro, como si no nos conociéramos». Elisa ha referido haber mantenido su palabra mientras que Iker Casillas sí habría contactado con programas del corazón, concretamente con 'Tentáculos' (Quickie), para dar referencias sobre esta historia.

En plató le han preguntado el porqué ahora quería hablar y ella no se ha cortado al dar los motivos: «Me estaban preguntando todo el rato y me llegaban informaciones de que conocía a Iker. Yo había pactado con él mantenerme en silencio pero vi que él si lo estaba diciendo». Elisa se ha mostrado muy enfadada por la actitud del futbolista y ha añadido lo que más le ha molestado de él. Ha sido el hecho de «mentir sobre las mujeres», «va de víctima, diciendo siempre que él no ha hecho nada y que son ellas las que lo lían y luego van a hablar de intimidades a los periodistas».

Leticia Requejo le ha preguntado por las mujeres que han salido a la palestra en estos meses, sobre qué le decía Iker de ellas. Ha nombrado a Claudia Bavel, a Juliana Pantoja… «De Claudia me dijo que solo había estado con ella un día y que estaba loca, que lo había intentado estafar y que no tuvieron nada. También de Claudia Montes. El caso es que siempre era una víctima de las chicas, con versiones como de no haber hecho nada, que estábamos todas locas y lo distorsionamos todo y él siempre inocente», ha sentenciado.

Sobre cómo fue su historia con el jugador del Real Madrid, Elisa ha desvelado que «no era solo para tomar café, era mucho más». «Lo que más me ha fastidiado es confiar en él. Creí en su papel de pobrecito, que todo lo malo que le pasaba no era su culpa, y fíjate ahora», ha terminado afirmando.