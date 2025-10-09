El elegante zasca de Nieves Álvarez a Sonsoles Ónega tras la pregunta sobre su anorexia: «No es el momento»

Nieves Álvarez ha sido una de las modelos españolas referentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, una top model que se hizo famosa en los 90 y que a día de hoy sigue desfilando para diseñadores escogidos por ella, para sus favoritos, ... y que ha estado presentando un programa de moda en TVE durante 14 años. «La moda tiene muchas aristas, no es solo desfilar, y el tener la oportunidad de presentar, por ejemplo, es una de las grandes satisfacciones que me ha dado esta profesión», ha compartido con Sonsoles Ónega.

La presentadora ha entrevistado a una de las modelos más importantes de nuestro país en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), recorriendo con ella sus principales hitos profesionales. Nieves Álvarez ha compartido con Ónega como fue descubierta cuando iba de vuelta del colegio: «Me paró una persona que pertenecía a la agencia Elite, que cuando aquello yo no lo conocía, y me ofreció trabajo». Se lo contó a su familia y finalmente decidieron seguir adelante y probar con esta oportunidad que se le había cruzado.

Los éxitos fueron llegando y comenzaron sus viajes por todo el mundo, desfilando para las principales casas de moda y luciendo modelos de los más prestigiosos diseñadores. Se ha mostrado como una auténtica apasionada de su trabajo y es por eso que sigue desfilando: «Mientras mantenga la ilusión seguiré. Me sigo poniendo nerviosa antes de salir a la pasarela y eso es algo que me encanta, que mantengo, porque esto me apasiona». Es así que Nieves Álvarez se ha mantenido transparente y segura al responder a las preguntas de Sonsoles Ónega.

Nieves Álvarez: superar la anorexia con 14 años

El único 'pero' de este cara a cara entre la periodista y la presentadora y empresaria –ahora embarcada en su proyecto más personal, su línea de cosmética y belleza, Nieves Beauty– ha sido cuando han traído a colación, según guión, la anorexia que Nieves superó cuando era una adolescente. El equipo de la presentadora ha compartido unos fragmentos del libro que la modelo escribió «para ayudar e inspirar», sobre su lucha contra ese trastorno de la conducta alimentaria, pero a la modelo no le ha gustado el tratar esto en el programa y no ha dudado al afirmar lo siguiente: «Creo que ese es un tema que deba hablarse donde corresponde, que se tienen tratar en determinados sitios y este no es el momento ni el lugar para eso».

Pese a ello, ha terminado haciendo hincapié en un aspecto de lo que ella vivió y ha querido transmitir un mensaje claro: «Yo padecí anorexia cuando tenía 14 años y ni era modelo ni me lo había planteado. Quiero decir esto porque quienes la sufren no siempre quieren ser modelos. Hay personas con anorexia que no son modelos ni tienen intención». Y así lo ha sentenciado.

La entrevista ha seguido de manera amable, recorriendo otros de los grandes hitos de su carrera y con especial atención a su futura boda con Bill Saad. Será en 2026 pero no ha podido adelantar fecha ni detalles porque «está todo por planificar». Ha recordado cómo le pidió matrimonio, «en una ermita muy humilde, sin anillo ni nada», en el Líbano.