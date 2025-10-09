Suscríbete a
El elegante zasca de Nieves Álvarez a Sonsoles Ónega tras la pregunta sobre su anorexia: «No es el momento»

La modelo ha estado en plató con la presentadora, donde ha recorrido su trayectoria profesional y su éxito personal, a punto de casarse con su pareja Bill Saad.

Maria Sánchez Palomo

Nieves Álvarez ha sido una de las modelos españolas referentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, una top model que se hizo famosa en los 90 y que a día de hoy sigue desfilando para diseñadores escogidos por ella, para sus favoritos, ... y que ha estado presentando un programa de moda en TVE durante 14 años. «La moda tiene muchas aristas, no es solo desfilar, y el tener la oportunidad de presentar, por ejemplo, es una de las grandes satisfacciones que me ha dado esta profesión», ha compartido con Sonsoles Ónega.

