Un economista sobre la propuesta del Gobierno de subir las cuotas de los autónomos: «Es un estacazo para todos, independientemente de lo que ganen»

Luis Garvía ha valorado la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cambiar las cuotas de los trabajadores por cuenta propia. Ha sido duro al respecto: «Tengo la sensación de que en estos momentos no hay nadie al mando».

Un fontanero canta las cuarenta como nadie al Gobierno por el «sablazo» a los autónomos y avisa: «Lo van a conseguir»

Jornada de resaca entre los empresarios y profesionales que ejercen por cuenta propia en España después de que el Ministerio de Seguridad Social haya dado a conocer la propuesta de cotizaciones para los autónomos que ha de regir a partir de 2026. La ... clave es que se evidencia una subida generalizada de las cuotas y las reacciones no se han hecho esperar. Tanto es así que es uno de los temas de apertura de programas tan seguidos como el de Sonsoles Ónega, donde han contado con varias personas con negocio propio y con un abogado que ha valorado la medida de manera contundente.

