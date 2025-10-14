Un economista sobre la propuesta del Gobierno de subir las cuotas de los autónomos: «Es un estacazo para todos, independientemente de lo que ganen»

Jornada de resaca entre los empresarios y profesionales que ejercen por cuenta propia en España después de que el Ministerio de Seguridad Social haya dado a conocer la propuesta de cotizaciones para los autónomos que ha de regir a partir de 2026. La ... clave es que se evidencia una subida generalizada de las cuotas y las reacciones no se han hecho esperar. Tanto es así que es uno de los temas de apertura de programas tan seguidos como el de Sonsoles Ónega, donde han contado con varias personas con negocio propio y con un abogado que ha valorado la medida de manera contundente.

El letrado Luis Garvía, habitual en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) lo tiene claro y ha hablado de forma rotunda al respecto: «Esto me enfada porque hablamos de meterle un estacazo a todos los autónomos, con independencia de lo que ganen. Hablamos de un churrero, un cerrajero, una peluquera… gente que está viviendo al día por el entorno de inflación que tenemos». El colaborador ha ido más allá en su reflexión y ha comentado que España está en un momento «de récord de recaudación, pero no hay presupuestos generales del Estado. Se gasta más que nunca. Y no es que falte dinero, es que tengo la sensación de que, por momentos, no hay nadie al mando de todo».

Para ilustrar lo que esto podría suponer para los profesionales autónomos, Sonsoles Ónega ha contado en plató con una estilista, Laura Bernal, y han compartido sus posturas otros dos profesionales por cuenta propia, un cerrajero, Fernando Roldán, y un churrero, Marcos Escalona. Unos y otros han coincidido en relación a si van a necesitar subir el precio de sus productos y sus servicios, algo que no ven con buenos ojos pero a lo que «nos veremos obligados para sobrevivir». Roldán ha expuesto su caso: «Ahora mismo pago 500 y pico euros y con la reforma la cuota me subiría casi 100 euros más al mes. Esto me parece indecente».

Laura Bernal por su parte, se ha referido en los mismos términos al caso del cerrajero. Ella cree que si le sube un 10% tendrá que hacer lo mismo con el servicio que presta. Similar lo de Marcos Escalona, un empresario sevillano que dice que «los números no salen»: «Todo sube, el producto, la materia prima, los impuestos, los autónomos… Llega un momento en que hay que echar cuentas y no salen».