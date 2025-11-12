Suscríbete a
ABC Premium

Y Ahora Sonsoles

La economista Mónica Melle desvela cómo rentabilizar los premios de la lotería: «Lo más sensato es no perder poder adquisitivo y…»

Esta experta ha dado unas indicaciones para no terminar como Tamara Guevara, una joven que ganó el Gordo de Navidad hace unos años y que se quedó «sin nada en cinco años».

La «inquiokupa de lujo» que actúa en los barrios más exclusivos de Madrid: «Le sale rentable, paga tres meses por adelantado y después se queda de gratis»

Una soltera de 'First Dates' se queda atónita ante el 'engaño' de su cita: «Me la ha colado»

'Y Ahora Sonsoles'
'Y Ahora Sonsoles' antena 3

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mónica Melle es profesora de economía y en el programa de Sonsoles Ónega ha dado una lección magistral sobre cómo sacar rendimiento a los premios que se consiguen con la lotería y los juegos como Euromillones. Seguro que esta información puede interesar a ... quienes se hicieron con partidas en el Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE, que se jugó justo ayer martes. Para ellos y para quienes estén ya acumulando cupones de cara al Gordo de Navidad, la economista ha hablado alto y claro en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para orientar a aquellos que estén por hacerse con parte del botín.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app