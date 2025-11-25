Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Mueren cuatro miembros de una familia por un escape de gas en Málaga

El dramático pasado sentimental de una soltera de 'First Dates' noquea a Carlos Sobera: «¿Pero qué me estás contando?»

Janet ha dejado sin palabras al presentador al revelarle lo que dos de su ex parejas le hicieron: «Esos chicos estaban a todo».

El meteorólogo Francisco Cacho sobre los peligros de un fenómeno atmosférico inusual que llega a España: «Hasta 15 grados bajo cero y…»

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Janet ha llegado a 'First Dates' (Cuatro) con una idea muy clara, encontrar a un chico «educado, cariñoso, bueno, respetuoso, alguien con quien hacer cosas y que me respete». Esta lista de deseos se debe a sus anteriores relaciones, experiencias amorosas en las que ... no salió bien parada. De hecho, ha confesado a Carlos Sobera lo que le sucedió y este se ha quedado sin palabras: «¿Pero qué me estás contando? Esos chicos estaban a todo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app