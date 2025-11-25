El dramático pasado sentimental de una soltera de 'First Dates' noquea a Carlos Sobera: «¿Pero qué me estás contando?»

Janet ha llegado a 'First Dates' (Cuatro) con una idea muy clara, encontrar a un chico «educado, cariñoso, bueno, respetuoso, alguien con quien hacer cosas y que me respete». Esta lista de deseos se debe a sus anteriores relaciones, experiencias amorosas en las que ... no salió bien parada. De hecho, ha confesado a Carlos Sobera lo que le sucedió y este se ha quedado sin palabras: «¿Pero qué me estás contando? Esos chicos estaban a todo».

Esa ha sido la reacción del presentador tras recobrar el habla, porque se ha quedado en shock al escuchar lo que ha vivido esta joven de 32 años, una camarera que vive en Madrid y que arrastra una pesada mochila: «Dos de mis ex relaciones dejaron embarazadas a otras chicas». La cara de Sobera era un poema y solo ha reaccionado al tomar conciencia de lo que venía a continuación, la presentación de la cita que le habían preparado a Janet. Ella ya advirtió al equipo: «Me suelen gustar los malotes». Lo que producción de 'First Dates' le preparó empezó diciendo de ella: «Es una caballota, a mi me encanta cabalgar a las mujeres como ella».

Tras esas palabras Tainer, hostelero de 37 años, también residente en Madrid, que se definió como «buen amigo, buen amante, buen bailarín y buen compañero». Si bien a él estaba claro que ella le había gustado, por ese calificativo de «caballota», no fue recíproco ese «es un placer» y ella dejó claro que no le gustó «nada de nada», por «bajito y gordito». De cualquier forma, fueron hasta la mesa para tratar de conocerse mejor. Él en todo momento siguió diciéndole piropos –incluso le alabó sus ojos, solo que ella confesó que eran «lentillas»– y llegó a referirle lo de 'caballota', a lo que ella reacción de forma negativa: «No me considero una yegua. Soy una mujer elegante y exuberante pero caballota no».

La cita hacía presagiar lo peor. Él trató por activa y por pasiva de hacer reír a su pretendienta y en algún momento lo consiguió, pero la química de ella hacia él no terminó de activarse. Ambos se han ido del programa con una amplia sonrisa por la experiencia y Tainer contento al menos de haberle arrancado varias carcajadas a la chica con uno de sus chistes: «Qué malo es».