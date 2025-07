El 'drama' del veraneante en temporada alta: «¡Nos levantamos a las 6.30 para coger sitio en la playa!»

El reportero Rubén García ha viajado hasta Jávea, en Alicante, para comprobar cómo está la ocupación de las playas españolas. La localidad alicantina, uno de los destinos preferidos por los nacionales para desconectar unos días, es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando llega el verano y de cómo las redes sociales y la exposición que se hace de determinados rincones de la geografía española, ejercen de efecto llamada. Ha sido en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), programa ahora con Pepa Romero al frente que ha podido hablar con bañistas de esa zona que han hablado alto y claro: «Esto está masificado y para tener hueco estamos madrugando más que para ir a trabajar».

El periodista ha entrevistado a una familia de tres componentes y estos han sido contundentes: «Nos estamos levantando sobre las 6.30 porque a las 8.30 o 9 de la mañana ya no hay hueco para aparcar. Lo que pasa es que llevamos muchos años viniendo a este sitio y nos encanta», ha referido. Lo contaban mientras jugaban a la playa completamente rodeados de gente, otras personas que han pensado lo mismo y han invertido horas en poder disfrutar de las aguas del Mediterráneo por el litoral alicantino.

Hay varias opciones de llegar y normalmente los veraneantes eligen el vehículo propio. El problema, como se apunta, está en el aparcamiento. Es por ello que desde hace unos años hay unos 'semáforos' que indican si hay aparcamiento libre o no. Dos de las calas más conocidas de esta parte de la costa son Portixol y Granadella. Para esta última ponen un autobús lanzadera porque no hay espacio para estacionar los coches. Y ante los colapsos a la hora de salir y volver a casa o al hotel, hay usuarios que deciden recurrir a los taxis, para volver antes y no tener que esperar las caravanas y grandes colas que se forman para salir de las zonas destinadas al aparcamiento.

Según refieren los 'fijos' de la zona, «esto antes no era así». Unas jóvenes refieren que «es por culpa de TikTok, donde han falseado las fotos y las aguas se ven más color turquesa y cristalina que lo que son en realidad. Todos queremos venir y luego la realidad es distinta. Es bonita esta cala, ¿eh? Pero muy diferente a lo que se muestra en redes», han terminado diciendo al reportero de 'Y Ahora Sonsoles'.