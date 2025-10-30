Dos solteros de 'First Dates' protagonizan uno de los momentos más tensos que suelen darse en primeras citas: «¿Que pague yo? Luego me lo devuelves»

Guiomar, con 20 años, ha llegado al restaurante de 'First Dates' (Cuatro) para conocer a alguien especial. Esa persona podría haber sido Samuel, con 22 años, que ha acudido al programa para encontrar a una chica para disfrutar de hobbies y salidas. Ambos es ... han mostrado relajados a la mesa y han congeniado en caracteres: «Yo soy un terremoto literal y me encanta probar cosas nuevas, hacer cosas nuevas todo el rato». Él le ha respondido: «Me encanta, porque yo soy igual y de hecho me canso rápido de los hobbies. Un día juego a esto, otro me apetece dibujar…»…

Mientras han explicado qué solían hacer, él ha referido que disfruta de la escalada con su hermana, a lo que Guiomar ha reaccionado de manera positiva: «Ala, pues yo también quiero. Así que ya tenemos una segunda cita». Ambos han reído ante el comentario y han seguido tranquilamente con la cena, conociéndose mejor y entre risas y planes a compartir.

El punto complicado de la cita ha venido al final, a la hora de pagar, algo con lo que seguramente alguno y alguna se pueda sentir identificado. Ese momento en el que llega la cuenta y se piensa si pagar, si no pagar, si invitar, si pedir ir a medias. Ella ha sido la primera en reaccionar: «Uy, pues yo me he dejado el monedero en el bolso». Él le ha contestado: «Vaya, pues yo solo llevo billetes de 500 euros». Tras decir esto, se mostraban imágenes en el 'confesionario' donde él hablaba claro: «Yo soy muy rata. El dinero en la cartera pero bien agarrada».

La resolución final ha sido un poco por obligación y Samuel no ha visto otra opción que abonar la cuenta porque ella le ha explicado que sí que había olvidado el monedero, que no era broma. «Bueno, pues pago yo, ¡pero me lo devuelves!», le ha espetado en tono de broma. A lo que ella ha dicho que sí.

Llegaba así el momento de la elección final, de saber si ese punto habría enturbiado la relación tan buena que se había mostrado ante las cámaras durante la cena. Previo paso por el fotomatón, donde se han hecho varias fotografías para compartir y recordar el momento, le ha seguido la decisión final: «Me ha gustado mucho y m parece una chica muy guapa. Tenemos un montón de cosas en común», ha dicho él. Ella, por su parte, ha compartido sensaciones: «En toda la cita hemos tenido muchísimas cosas en común. Hasta me ha sorprendido, ¡creía que me estaba copiando absolutamente en todo lo que decía». Es así que finalmente han salido ambos de la mano para seguir la cita fuera de cámaras.