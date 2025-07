Dos solteros lo dan todo en el jacuzzi y protagonizan una tórrida escena: «Me está subiendo la temperatura corporal»

Carla y Carlos estrenando el jacuzzi del resort de 'First Dates'

First dates

'First Dates' permanecerá abierto durante las vacaciones estivales, aunque lo hará en una nueva ubicación y con un ambiente renovado. A partir de este lunes 14 de julio, el famoso 'dating show' se emitirá en Telecinco. Además, aprovechando el salto a la cadena principal de Mediaset, el restaurante cambió el look de las instalaciones, convirtiéndolas en un resort asiático decorado con telas vaporosas, jazmines y flores de loto. Un ambiente idílico para encontrar el amor, y por qué no, practicar el juego de la seducción en la nueva piscina de bolas, el spa del reservado. O el jacuzzi de la terraza, escenario del apasionado final de cita de Carla (31) y Carlos (30). La explosiva pareja lo estrenó subiendo el agua a la temperatura de la lava volcánica.

La creadora de contenido de Castellón se presentó como una mujer de carácter fuerte. Considera que en el amor no le ha ido mal del todo, pero su currículum de relaciones es mejorable. Busca una persona «madura, que se trabaje interiormente y segura de sí misma». Físicamente le gustan «varoniles y grandotes».

Una descripción a la que Carlos, su cita, se ajustaba a la perfección. Cuando se mira al espejo, este modelo alicantino se gusta. «Veo a un tío curtido que lleva 12 años en el gimnasio». Sin embargo, cree que su cuerpo ha sido también el principal handicap a la hora de encontrar a su media naranja. «El mercado está mal. Hay muchas chicas a las que les genero inseguridad porque son un tío bastante alto, fuerte, guapo que se dedica al modelaje… Muchas eso no lo conciben», comentó al ser entrevistado por Carlos Sobera.

En cuanto a su prototipo, el soltero declaró su inclinación por las chicas tipo Barbie, es decir, «explosivas, super femeninas, con curvas, con labios… Que lleven de todo».

A primera vista, la atracción entre Carla y Carlos fue mutua. A ella le pareció un chico guapote con buen cuerpo, a falta de escucharlo hablar. Él también sintió que su cita le entraba por los ojos y vaticinó que «se vienen curvas».

A Carlos se le van los ojos

Una vez reunidos en la mesa, la conversación derivó sobre terreno seguro sobre trabajo, gustos y relaciones, pero les sirvió para ir comprobando que en caracteres también podrían resultar compatibles. Aunque mientras tanto, a Carlos de vez en cuando se le iba la mirada ojos de la chica hacia otras partes de su cuerpo. «Realmente su pechonalidad me ha llamado la atención. Hay que reconocer que tiene unas curvas de escándalo y a uno se le va la vista un poquito hacia abajo», confesaba en los totales.

Al rato, el equipo de 'First Dates' los animó a que contestaran a algunas preguntas picantes, como la cita veraniega ideal cada uno. Carla optó por una cena romántica en la playa; Carlos entró más en detalle. «Me gusta mucho el mar de noche, hacer un picnic íntimo en una calita. Me gusta bañarme de noche como Dios me trajo al mundo…», sugirió.

El momento final de la cita Cuatro

Después pasaron a la intimidad del jacuzzi para relajarse y dejarse llevar. Carlos fue directo a quitarse hasta la ropa interior antes de meterse dentro, pero Carla señaló que «no es el momento para hacer nudismo», aunque no descartó que se diera la ocasión en otro momento. Sin embargo, volvieron las notitas de 'First Dates' y esta vez el programa incitó al soltero a que le diera a su cita un beso apasionado. Y él obedeció de buena gana. «Me considero un chico bastante sexual, pasional. En cada momento de mi vida lo doy todo, y en el jacuzzi también».

La química hizo el resto. «La verdad es que Carla me está subiendo la temperatura corporal y el bañador se me va a quedar pequeño. Tengo las manitas un poquito largas, pero siempre con respeto», manifestó el alicantino, por si no había quedado claro.

Como era de esperar, los dos aceptaron encantados una segunda cita. Habían encontrado muchas cosas en común a pesar de que la velada se les hizo un poquito corta.