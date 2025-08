La doctora Yomil Genere explica qué es lo que se ha puesto Lucas, de Andy y Lucas, en su nariz: «Es un cambio estructural tras una cirugía»

La gira de despedida de Andy y Lucas, que anunció hace casi dos años su separación, ha pasado a un segundo plano. Y es que el pasado mes de noviembre, el dúo musical copaba los titulares de la prensa por otro asunto: el aspecto de la nariz de Lucas.

El cantante apareció ante los medios mostrando un cambio físico radical. A pesar de que el artista aseguró en un primer momento que no se había «hecho nada en la cara», aclaró después en 'El Hormiguero' que el extraño aspecto de su nariz se debía a una operación estética: «Fue culpa mía, no le hice caso a los médicos y no me puse las cremas ni las gasas».

Lucas habla de la polémica de su nariz: "La educación y los valores deben estar por encima de cualquier cosa" #AndyYLucasEH pic.twitter.com/QZ9sYToVlW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 14, 2025

El artista se mostró entonces muy afectado por los ataques que estaba recibiendo tanto él como su familia a causa del nuevo aspecto de su nariz. «La gente le dice a mis hijos cosas de mi nariz, cosas de drogas, cosas maquiavélicas....», aseguró, antes de echarse a llorar en el programa de Pablo Motos.

Pese a estar inmersos en su gira de despedida, que culminará el próximo 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid, los comentarios sobre el aspecto cambiante de la nariz de Lucas a lo largo de estos meses no han cesado.

No obstante, el asunto ha vuelto a desatar una oleada de comentarios en los últimos días. Todo surgió por un vídeo que publicó el dúo musical, en plenos ensayos para su actuación en el festival Tropicalia Summer Music. En ellas, Lucas aparece con una tirita nasal adhesiva que ha despertado los comentarios en redes sociales.

Lucas muestra la tira nasal adhesiva de su nariz INSTAGRAM

Una doctora explica el uso de la tira adhesiva de la nariz de Lucas

En el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' de este lunes pudieron hablar con una experta en medicina estética, la doctora Yomil Genere, quien explicó el motivo por el que Lucas usa esta tira adhesiva para la nariz.

La doctora explicó que el apósito que lleva Lucas en el vídeo es «una férula nasal posquirúrgica» que sirve «para mantener la nariz en su lugar mientras cicatriza y con esta conseguimos que se mantenga con la forma que se desea».

👉La doctora Yomil Genere explica el motivo de la nueva forma de la nariz de Lucas: "Tiene que esperar a que crezca el injerto".



Lo cuenta en #YAS ▶️ https://t.co/WILNQe4IqF pic.twitter.com/3FspM1kzoz — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) August 5, 2025

En este sentido, la experta en medicina estética explicó que Lucas está sufriendo un «cambio estructural después de una cirugía con un posquirúrgico fallido», algo que «no se va a mejorar en una sola cirugía». No obstante, insistió en la importancia de recuperar la parte funcional, por encima de la estética: «Que respire bien».

Preguntada por si la forma de la nariz de Lucas podrá recuperar un aspecto 'normal', la doctora aseguró que «depende de sus expectativas y de cómo evolucionan los injertos que le han hecho y los cuidados». «Tiene que esperar a que crezca el injerto. Eso depende de sus cuidados», señaló.

La periodista Cristina Fernández puso el foco en el otro problema de salud que sufre Lucas y que ha llevado a la separación del dúo musical: una cardiopatía isquémica. «Entiendo que someterse a continuas operaciones con anestesia general tampoco sería demasiado conveniente para él», comentó.

Según la doctora Genere, se trata de «la operabilidad del paciente». «Cada vez le hacen un prequirúrgico, le toman las constantes y le dirán si está para hacerse cirugía o no», explicó.