El doctor Cabrera revela lo que ocurrió en la sala del juicio al fiscal general: «¡Cómo se puede tolerar!»

Día histórico el que se vivió este jueves. El 20N se convertía en una jornada negra para el Gobierno porque el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un fallo que se ha convertido en el acontecimiento político-judicial más ... relevante de los últimos años y que era abordado por Iker Jiménez y sus colaboradores de 'Horizonte' (Cuatro) y que llevaba al doctor José Cabrera a destapar lo ocurrido en la sala del juicio a García Ortiz.

Como era de esperar 'Horizonte' comenzaba su emisión con la noticia del día: la sentencia contra el fiscal general del Estado. «En 1812, en las Cortes de Cádiz, se creó lo que hoy entendemos como Tribunal Supremo. Una institución casi sagrada para la defensa de los derechos de todos los españoles. Lo que ha ocurrido hoy… nunca había pasado en España. Y que sepamos, tampoco en Europa», manifestaba Iker Jiménez que daba un paso más allá para lanzar una pregunta al aire. «Aquí hablamos de justicia, sí, pero también de medios de comunicación. Y tenemos que preguntarnos dónde queda el periodismo en un momento así. ¿Qué se pregunta hoy la calle?», cuestionaba el presentador del programa de Cuatro, mientras que en ese momento el doctor José Cabrera, colaborador del espacio de la cadena de Mediaset, entraba en la conversación sobre el fallo a Álvaro García Ortiz.

«La calle necesita luz. Hoy he hecho 700 kilómetros, he estado con gente de todo tipo… y todos necesitan un respiro en este mundo tan tenebroso», apuntaba el tertuliano de 'Horizonte' que subrayaba que en este momento la Fiscalía era un cuerpo «roto» y «enfrentado». Un enfrentamiento que el doctor José Cabrera hizo visible al revelar el ambiente que se vivió en la sala del juicio al fiscal general del Estado. «Los ministros, el presidente han estudiado en la Universidad y todos han defendido la inocencia esto es increíble del fiscal y por fin se rompe aquello que Luis XIV decía: El Estado soy yo. el presidente del Gobierno ha venido a decirnos siempre: la fiscalía general del Estado soy yo, lo ha dicho por activa y por pasiva», recordaba el tertuliano.

«Yo que estoy en la calle y que, además, conozco a muchos personajes que han participado en este escenario judicial, os puedo llegar a decir que en la sala de este juicio estaba llena de fiscales de ambas partes. Y se ha llegado a escuchar a uno insultar al teniente coronel Balas. Decirle: 'hijo p...' ¡Cómo se puede tolerar que en una sala del Tribunal Supremo se insulte a un miembro de la Benemérita!», clamaba el colaborador de 'Horizonte'. «Hoy, en los pasillos de la Fiscalía, hay gente que siempre ha tomado café junta y ya no se hablan», zanjaba el doctor Cabrera dejando claro que la división en la institución era total.