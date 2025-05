El 'doble' de Mel Gibson obliga a su cita a pararle los pies en el reservado: «Nunca había hecho tantas cobras»

'First Dates' despedía el mes de mayo con una velada muy pintoresca patrocinada por el "doble" de una estrella de Hollywood. Uno de los solteros que acudían a buscar el amor en el restaurante de Cuatro fue Mel (46), cuyo nombre real no quiso revelar. Sus amigos lo llaman así por el supuesto gran parecido físico con Mel Gibson, pero también porque su padre era amigo del actor y director. «Es una larga historia, le conoce desde hace muchos años».

«¿Tú padre vive en Los Ángeles? ¿Era actor?», quiso averiguar Carlos Sobera, como era lógico. Pero el barcelonés no soltó prenda. Es más, en vez de satisfacer la curiosidad del presentador, lo fue intrigando más mediante insinuaciones. Así, Mel dejó entrever ante las cámaras que su progenitor «era uno de los actores españoles más importantes de la época del cine», y que él mismo, aunque no era intérprete, también tenía relación con el séptimo arte.

Sobera continuó intentando sonsacarle al menos algún título donde hubiese participado. No obstante, el comensal se limitó a afirmar que «una película de terror, la más famosa que puede haber en el cine». Prefirió dejarlo ahí. «Ni que fuera un secreto inconfesable. Me estás empezando a resultar un tío sospechoso», espetaba el presentador.

Al hablar del amor volvía a su hermetismo. Contaba que no le había ido mal en ese terreno, sin embargo, tampoco aclaraba si había tenido una relación con alguna actriz famosa.

Tras el preámbulo de la presentación, Mel conocía a Patricia (41) una cajera de Elche que le entraba por los ojos de primera impresión. «Es mi tipo porque me parece que el físico que tiene me acompaña bastante y es una persona que se cuida muchísimo. Está buena», comentaba. Aunque le ponía una pega: su maternidad. «Las chicas que vienen con hijos me parecen una mochila, si viene con uno es una riñonera».

Patricia, desesperada ante el hermetismo de Mel

Patricia, por su parte, era advertida por Sobera de que se iba a quedar ojiplática al conocer a su cita, quien le pareció tener pinta «de llamarse Miguel Ángel». Desde luego el parecido con Mel Gibson no lo detectó por ningún sitio, «en el azul de los ojos se pueden parecer, no en mucho más», comentaba entre risas.

Durante la cena, el soltero seguía el mismo modus operandi: dejar en el aire sin aclarar nada nada. A Patricia le comentó que «tenía un poco de carrera laboral en el cine, ya te contaré», pero sin especificar su profesión. Todavía no era el momento de conocer sus secretos. Eso sí, «si todo va correctamente, Patricia podrá saber mi secreto en algún momento».

Los intentos de Mel por hacerse el misterioso acabaron por desesperar a su cita, que acaba explotando. «Se me ha vendido como un hombre mujeriego que ha tenido muchas relaciones a lo largo de su vida. No creo que sea una persona sincera porque no se ha abierto a mí. No me ha dicho absolutamente nada, ni a qué se dedica actualmente ni nada. No ha sido claro conmigo. Creo que me ha ocultado toda su vida», se quejaba en los totales.

'Mel', apodado así por su "parecido" con Mel Gibson, no quiso desvelar su verdadero nombre Cuatro

Para terminar la velada 'First Dates' los trasladaba al reservado del restaurante, donde desde el primer momento la ilicitana dejaba meridianamente claro que no iba a besarlo. A lo que su cita, sin embargo, hizo caso omiso e intentó besarla un varias veces. «He tenido que evadir como he podido algún beso. Nunca había hecho tantas cobras a nadie, y más advirtiéndole desde la primera vez».

Para sorpresa de nadie, en la decisión final Patricia ya tenía más que claro que no quería seguir conociéndolo. «No tendría una segunda cita porque no he tenido esa atracción física que necesitaba. Me has buscado en varias ocasiones los labios y te he evitado. Y ese momento me ha parecido una falta de respeto», le reprochaba. «Si tienes una chica tan guapa delante, ¿qué haces?», se excusaba este antes de que sus caminos se separaran.