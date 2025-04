La diseñadora del vestido de Cristina Pedroche zanja la gran polémica y revela lo que 'escondía' el traje

Tras el año nuevo, este jueves la parrilla televisiva recuperaba la normalidad con sus programas habituales, en los que repasaban lo que había sido la Nochevieja en sus respectivas cadenas. Así, mientras en Televisión Española (TVE) sacaban pecho tras la victoria obtenida frente a Antena 3 con un 'dardo' envenenado a Cristina Pedroche; en la cadena de Atresmedia, concretamente, en 'Espejo Público' ponían el foco en el vestido que había lucido la presentadora para la retransmisión de las Campanadas, para lo que contactaban con su diseñadora que revelaba la 'verdad' del siempre polémico traje.

«Se supera cada año. Ha cumplido todas las expectativas», valoraba de Cristina Pedroche uno de los colaboradores de 'Espejo Público'. «A mi me recuerda a Brasil un poco», señalaba por su parte Carmen Lomana que a la pregunta si le había gustado el vestido de la presentadora para las Campanadas era clara. «Eso no es moda, ni vestuario», afirmaba la tertuliana que matizaba sus palabras al puntualizar que sí era lo esperado para el momento. «A mí me parece que es un vestido que está muy bien para lo que es, es un vestido espectáculo».

Tras las opiniones de todos los colaboradores, Miquel Valls, copresentador de 'Espejo Público' contactó con la diseñadora del vestido de Cristina Pedroche, Belén Mozas, que entraba en directo para desvelar todo lo que escondía el comentado traje.

«Yo llevo trabajando con ella desde febrero y a finales de verano me dijo que quería que su vestido de Nochevieja fuera de leche materna», empezaba desvelando Belén Mozas que se manifestaba sobre el diseño final. «Creo que el resultado, indiferente no ha dejado a nadie», afirmaba la diseñadora ante las cámaras de 'Espejo Público' que era cuestionada sobre los litros de leche que se habían necesitado para realizar el diseño que había lucido Cristina Pedroche en las Campanadas.

«Sabes qué pasa, que no hemos calculado, pero entre 5 y 6 litros de leche», estimaba Belén Mozas que ante el revuelo provocado en plató puntualizaba cómo había sido el trabajo de almacenar la leche por parte de Cristina Pedroche.

«Cristina como ha tenido que conciliar su vida laboral con la maternidad, que es muy complicado, ella ha estado desde el principio de su lactancia haciendo ese banco de leche. Creo que a ella ya le rondaba la idea», apuntaba la diseñadora en 'Espejo Público' que zanjaba una de las grandes controversias surgidas alrededor del vestido de Cristina Pedroche que estaba formado por «8.500 piedras».

«Sobre la leche, que ha sido otra de las polémicas, hemos utilizado una leche que ya no era apta para el consumo», aclaraba Mozas ante la audiencia a la que revelaba que la confección del vestido había sido «un proceso muy complejo que lleva casi 150 días».

Entonces, desde el plató de 'Espejo Público' le hicieron la 'gran' pregunta. «¿Qué se va hacer con este vestido?», le cuestionaron a la diseñadora que fue rotunda en su respuesta: «Se lo va a quedar Cristina, es el vestido más Pedroche y, evidentemente, se lo tiene que quedar».