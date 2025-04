La directa petición de una soltera jubilada en 'First Dates': «Quiero que me de un revolcón»

La energía vital unió a Antonio y Ana en 'First Dates'

Ana (79) es la alegría de la huerta, tiene mucha marcha en el cuerpo y se considera «un bicho de otro planeta». Por eso mismo, para encontrar a alguien que haga juego con ella creía que esa persona debía ser extraplanetaria. Y es que en la Tierra no la había encontrado. Al menos hasta que este martes 13 de diciembre conoció a Antonio (86) en 'First Dates'.

Esta jubilada de Badalona se presentó en el restaurante de citas de Cuatro como una mujer muy atrevida. Y así lo demostró diciendo sin paños calientes lo que quiere en un hombre. «Hace 18 años que no tengo sexo. Estoy esperando a una persona que me de un revolcón», confesó.

El salero sevillano de Ana conquistó a Antonio, un jubilado residente en el municipio barcelonés de Ripollet que presumió de lo mucho que las mujeres han halagado su guapura durante toda su vida. No exageró, a juzgar por la buena impresión que causó también en la soltera, quien quedó muy complacida con el físico de su cita. «Tiene pelo y no tiene barriga. Además, parece marchoso. La verdad es que me ha impresionado».

Química en la pista de baile

Ana y Antonio mantienen intactas la vitalidad y las ganas de divertirse. Tanto que la simpatía de ella y el entusiasmo de él hicieron buena mezcla. Querían lo mismo en una relación, se consideran cariñosos, habladores y se comportan de forma parecida estando en pareja. «Yo soy muy 'toquetón' de toda la vida», apuntó Antonio. Aunque al decirlo, ella pensó que «este hombre no está para muchos revolcones. No lo veo yo haciendo el salto del tigre en la intimidad».

Ana y Antonio dándolo todo en la pista de baile de 'First Dates' Cuatro

Pero acabó cambiando de parecer. Como a ella, a Antonio tampoco se le pone nada por delante cuando se trata de disfrutar, y como colofón de la cita lo dio todo en la pista de baile. Gracias a su ritmo, Ana cambió de opinión y decidió seguir conociéndolo en una segunda cita.