La dirección de RTVE convoca una reunión de urgencia para tomar medidas en 'La familia de la tele': «Afectan drásticamente al programa»

La dirección de Radio Televisión Española (RTVE) ha convocado una reunión de urgencia para acordar medidas que afectarán «drásticamente» al programa de 'La familia de la tele' tras «lo ocurrido» durante el programa de este miércoles en la televisión pública.

En un comunicado que ha leído la presentadora María Patiño, han confirmado que las medidas que se acuerden se comunicarán a la productora del programa este jueves por la mañana.

«Esto viene directamente de las altas instancias de RTVE y mañana tendremos más información, pero ahora necesitamos música», ha asegurado Patiño, antes de dar paso a una actuación de Blas Cantó.

Noticia Relacionada Los trabajadores de RTVE cargan contra 'La familia de la tele' por su audiencia Patricia Marcos El sindicato USO ha denunciado los «preocupantes» datos de audiencia cosechados por el formato, que marcó mínimo histórico el pasado lunes

Durante la tarde de este miércoles, todo saltó por los aires cuando Belen Esteban anunciaba que estaba «amargada» y que no quería «seguir» en el programa. «Estoy amargada aquí y quiero volver a ser libre, a decir lo que quiera, a cagarla si me equivoco y a no tener que estar censurada y sin poder comentar lo que quiera», sentenciaba Esteban.

Tras varias horas de suspense y con compañeros tratando de convencerla, Esteban recapacitó y aseguró que se quedaba y que se había sentido «egoísta» al ver el dolor en la gente que había dado «la cara» por ella.

Volvió al programa, pero mandó un aviso: «Si me quedo, voy a ser la Belén de siempre, ¿eh? Voy a hablar cuando me de la gana, lo que me de la gana y a decir lo que quiera».

La colaboradora dejó claro su descontentó con el formato del programa, que está mostrando fisuras por las críticas recibidas tras solo diez días de emisión y unos datos de audiencias muy bajos.

Durante el comunicado que ha leído Patiño, se ha asegurado que la dirección estaba reunida en esos momentos y que las medidas se comunicarían este jueves por la mañana. Antes, en el tramo que el programa se emite en RTVE Play, anunciaron que dos directivos de la entidad iban a aparecer para explicar el futuro de 'La familia de la tele'. Finalmente, será este jueves.