El día que Stevie Wonder le cantó 'Despacito' a Luis Fonsi: «Se me caía la cara de vergüenza»

'El Hormiguero' continuó su andadura en Antena 3 este martes 11 de junio cambiando la ficción por la música. Tras la visita de Marta Hazas y Álex González, regresó al programa de Trancas y Barrancas uno de los cantantes puertorriqueños más famosos y escuchados: Luis Fonsi. Como artista con una larga trayectoria de éxitos y 'coach' veterano de 'La Voz', ha sido entrevistado en diversas ocasiones por Pablo Motos.

De hecho, entró a formar parte del club platino que lo acredita como invitado que ha acudido diez veces al formato. «Me tardé 25 años de carrera para conseguirlo», bromeó Fonsi antes de ver un vídeo con sus mejores momentos. «Te ha cambiado menos la cara que a Pocoyó», añadió el presentador, sorprendido de que el cantante no hubiese envejecido casi nada en este tiempo.

Esta vez, Luis Fonsi visitaba 'El Hormiguero' en solitario, con el pretexto de presentar su nuevo álbum de estudio, titulado 'El viaje'. Acerca del disco, reveló que todas las canciones llevan el nombre de distintas ciudades. Excepto una: 'Andalucía', el tema más personal del disco porque se lo dedica a su mujer, a quien en pleno 'prime time' le regaló una romántica declaración. «Habla de nuestra relación, tiene detalles de nuestros hijos, de nuestro aniversario… Pero es una historia con la que mucha gente se puede identificar, como que tuvo que doler para llegar a ti. Y Andalucía me devolvió el amor. Ella me devolvió el amor».

Esa canción es una de las baladas que se pueden encontrar en 'El viaje'. Sin embargo, como adelantó el artista, el álbum incluye también mucho ritmo con temas bailables, así como varias colaboraciones, entre ellas Laura Pausini, Omar Montes y Carlos Vives. «Así que estoy super orgulloso».

Pablo Motos aprovechó la mención a Laura Pausini para pedirle a la cantante italiana que vuelva a 'El Hormiguero' y confesar que la echaba de menos. Además, Fonsi habló de la canción del disco donde colabora con ella, bautizada como 'Roma'.

La canción de Laura Pausini y Luis Fonsi

Trabajar con su gran amiga, reveló el invitado, les resultó fácil porque tienen tanta complicidad que al mirarse ya se entienden. Pero a la vez complicado, aseguró. «Es una canción de amor intensa, seria. Pero no paramos de reírnos en todo momento mientras grabábamos el videoclip».

«Laura es mágica. Y cuando estás cerca de ella puede pasar cualquier cosa», continuó el conductor de 'El Hormiguero' para sonsacarle al invitado lo que le había sucedido recientemente en un concierto de la artista en Miami. «Le dije antes de empezar que iba como fan, yo me quería sentar abajo con el público y vivir el concierto. Le pedí que no me pusiera a cantar porque no habíamos ensayado ni estaba preparado ¿Qué hizo Laura Pausini? Me puso a cantar».

También quiso conocer el presentador los detalles de su surrealista encuentro con Stevie Wonder. El artista estadounidense es un ídolo para el invitado platino de 'El Hormiguero'. Sin embargo, como él mismo afirmó, no le gusta pedir fotos porque le da mucha vergüenza. Esa vez se animó a cometer una excepción. «Estaba haciendo un evento con Stevie y pensé que sería la única oportunidad que tengo de saludarlo». De modo que se acercó, y se presentó añadiendo a su nombre que era el cantante de 'Despacito'. «Se me caía la cara de vergüenza. Decir eso es horrible», prosiguió relatando. Pero el cantautor no solo conocía la canción, sino también la letra. Y se puso a tararearla.