Los detalles jamás contados del vestido de novia de la Duquesa de Alba contados por sus protagonistas, Victorio y Lucchino

El 5 de octubre de 2011 la Duquesa de Alba daba el 'sí, quiero' a Alfonso Díez. El evento estuvo marcado por el carácter dicharachero y simpático de Cayetana de Alba, que se marcó varios bailes ante las cámaras, y por el modelo que lució, un vestido que fue muy aplaudido y que firmaba Victorio y Lucchino. Tras este seudónimo, José Víctor y José Luis, los sastres que idearon el modelo, un traje que ha pasado a convertirse en una prenda con mucha historia.

Este viernes han visitado el plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para compartir secretos y detalles de su trayectoria con Sonsoles Ónega y uno de los aspectos que más ha sorprendido a la audiencia es lo queman recordado sobre ese vestido de tono rosado que lució la Duquesa de Alba. Sobre cómo se diseñó y de qué forma se fue configurando para mantener el secreto de cara a la prensa, que trataba de descubrir cómo sería y de qué color luciría Cayetana en ese momento tan esperado, han contado al detalle a la presentadora.

El color lo tuvieron claro: «Se dijo que era rosa pero realmente era coquillage, como un rosa pálido». Se trataba de un diseño romántico de gasa natural de seda, que llevaba un encaje de Valencia en el mismo tono, «y con un lazo de color verde que decidió ponerle el mismo Alfonso Díez, para darle el toque de color». Hasta llegar a esto tuvieron que hacer numerosas pruebas y ahí radicó parte de la dificultad de la misión recibida por Victorio y Lucchino: «No podíamos pasar al Palacio de Dueñas, así que nos llevaba a una casita que había al lado para que la prensa no se diera cuenta. Había una gran presión y ganas de saber cómo iba a lucir así que fue complejo».

El día señalado, ella lució el modelo y brilló con luz propia, «con un aire muy chic, femenino, y consiguiendo lo más importante para ella, que era que el pecho estuviera en su sitio. Fue una boda entrañable, la verdad», han recordado en plató con Sonsoles Ónega. Sobre lo que vino después, esos bailes que se marcó y que dejaron sin palabras a los presentes, «nadie sabía nada, fue completamente inesperado, y se dio porque ella se sentía guapa, que es lo que siempre buscamos. La mujer que luce nuestros modelos debe sentirse la más hermosa en ese momento».

Victorio y Lucchino han desvelado que ellos también se ocuparon de decorar parte de la capilla. Y tal y como hicieron con Cayetana de Alba lo levaron a cabo con otras celebridades. Caras muy conocidas y queridas por el público español, como Lolas flores y Rocío Jurado, y famosas tan internacionales como Whitney Houston.