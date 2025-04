El detalle más íntimo de Joaquín Prat que aplaude Ana Rosa

Ana Rosa volvió este miércoles a su programa, a su 'casa', a Telecinco, y tranquilizó al personal: sigue bien de salud. La periodista y presentadora anunció hace unos días que iba a estar ausente para poner al día unos asuntos y este miércoles confirmó que se trataba de un motivo de salud el que la había apartado temporalmente de las pantallas.

Ana Rosa, hasta verano, seguirá presentando de lunes a jueves la totalidad de 'El programa de Ana Rosa' (a partir de septiembre, sólo la tertulia política, pues se encargará de las tardes de Telecinco), y este miércoles, de camino al 'Club Social', Joaquín Prat también quiso compartir con su jefa un detalle de su salud.

«Fui al urólogo», le contó Joaquín Prat a Ana Rosa Quintana. Ahí no quedó la 'revelación', pues el también presentador de 'Ya es mediodía' tenía reservada una anécdota.

«Te tengo que contar una cosa. Me voy a hacer lo que creo que me voy a hacer, una resonancia en el tendón de Aquiles porque luego me la hice. Entonces llego al médico, a la resonancia, a radiodiagnóstico, y yo pensaba que era a lo del tendón de Aquiles... y me dice el sanitario: 'El pantalón fuera'. Vale, el pantalón fuera. 'No, y el calzoncillo también'. Y ya le dije: '¿El calzoncillo también?'», contó Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa'. «Lo de los testículos», anadió él. «¡Se me había olvidado que tenía una 'eco' de los testículos! Al final nada, todo muy bien», zanjó.

Ana Rosa le preguntó si se encontraba bien de salud y él aseguró que sí.

–Pero lo más importante, ¿los testículos bien?

–Sí, todo muy bien.

Fue entonces cuando Ana Rosa Quintana mandó un mensaje a todos los hombres que estaban viendo 'El programa de Ana Rosa' y les animó a acudir al urólogo a partir de una edad: «Joaquín está haciendo algo fantástico. Y más a partir de los 50. A él todavía le falta. Es medicina preventiva. Animar a todos los hombres, igual que nosotras tenemos que hacernos la revisión ginecológica y las mamografías, que me lo cuenten a mí, los hombres tienen que...».

Y para rematar, Joaquín Prat se acordó de la prueba médica: «¡Eco-escrotal». El periodista, mirando el móvil, tranquilizó a su madre.