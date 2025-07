La fiesta de 'Supervivientes', el detonante de la ruptura de Muñoz Escassi y Sheila Casas: «Vio cosas que no le gustaron»

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas está siendo tema de vital importancia en Telecinco. Así, los programas de entretenimiento de la cadena siguen diariamente analizando qué es lo que ha ocurrido entre la pareja para que de un día para otro hayan puesto fin a una relación a la que ya se la iba viendo en el altar. Pues bien, en 'Vamos a ver' en donde han revelado lo que ocurrió en la fiesta de 'Supervivientes' entre Escassi y Casas y que supuso el primer paso para que la hermana de Mario Casas dijera 'hasta aquí'.

«Escassi ha reaparecido», comentaban en 'Vamos a ver', antes de mostrar las últimas imágenes del jinete por la calle y sin querer responder a los periodistas que le perseguían para preguntarle por Sheila. Pero, de todas las cuestiones hubo una que destacó entre las demás, ya que el periodista le preguntaba por algo que había ocurrido en la fiesta de 'Supervivientes' y esa duda la quiso aclarar Joaquín Prat preguntando a sus tertulianos de forma directa.

«¿Qué es lo que pasó en la fiesta de 'Supervivientes' que es lo que le pregunta el reportero?», cuestionaba el presentador de 'Vamos a ver' a los colaboradores, de los que Pepe del Real tomó la palabra para contestar sin rodeos. «Ahí parte todo, ayer decía que les habían visto en la fiesta y les habían visto distantes y es porque hay un momento que Sheila no aprueba la atención que Álvaro le dedicaba a alguien que había en la fiesta y no se sintió cómoda. Y ahí empezaron a percibirse las diferencias, eso es lo que me cuentan», revelaba el tertuliano del matinal de Telecinco, que dejaba una manifestación que apoyaba Marta López.

«Sheila está enfadada porque Álvaro estaba tonteando», aseguraba la colaboradora de 'Vamos a ver' que añadía que parecía que había «más cosas de Álvaro que vio Sheila que no le gustaron». «Y ese momento fue el que dijo: 'hasta aquí, se acabó'», afirmaba Marta López sobre el motivo de la ruptura entre Muñoz Escassi y Sheila Casas.