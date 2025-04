Marta Flich deja 'Todo es mentira' y Risto llora: «Nadie tenía mucha fe»

Un proyecto «que no se tenía mucha fe en que tirara para delante pero aquí estamos. Con nuestra personalidad, nuestras cosas». Así hablaba Marta Flich de 'Todo es Mentira' (Cuatro) cuando anunciaba su marcha del programa que presenta con Risto Mejide. La comunicadora ha dado a conocer su adiós tras presentarla Risto: «Es muy bonito ver que la gente crece yq ue puede volar en la dirección que consideras. Le doy paso a la persona que tiene que decirlo…» Y así daba paso a Marta, que informaba de su despedida.

No será algo inmediato y estará en el plató, compartiendo emisiones, hasta el próximo mes de julio. «Son seis años aguantándote. Después de tu madre sy la mujer que más te ha aguantado, pero las cosas hay que dejarlas en alto siempre. Este es un programa que funciona como una moto, que va a 400 kilómetros por hora. Y bueno, no se a dónde me voy pero voy a ver qué hay, qué necesito.» Es así que informaba en paralelo de que no deja 'Todo es Mentira' por otro programa, sino que siente que necesita pasar página y afrontar una nueva etapa: «Aprovecho ya que estoy aquí para pedir trabajo». En el tono de humor que es seña de identidad del espacio, Risto Mejide le decía: «Venga, pues te hago la carta de recomendación aquí mismo, desde aquí».

El presentador se mostraba visiblemente emocionado tras escuchar las palabras de Marta. «Hemos pasado de todo. Te quiero dar las gracias por estos seis años, por cómo hemos crecido, por todo lo que nos ha pasado, que no ha sido poco, porque nos ha pasado, entre otras cosas, la vida, un montón de historias. Pero siempre hemos sabido crecer y tirar hacia delante». Risto, con lágrimas ya en los ojos, le respondía: «Yo con esta mujer me lo he pasado genial. Han sido seis años maravillosos. Es una curranta, una jabata, como le suelo decir, pero sobre todo ha sido una hermana para mi».

Marta Flich ha terminado despidiéndose –aunque «no me voy hasta julio, repito»– de todo el equipo. «Quiero dar las gracias a nuestros compañeros, a la dirección, a los redactores, a Virginia, que hoy no está aquí y me habría gustado verla en este momento, la verdad, y también a los directivos, magníficos profesionales y excelentes personas», ha compartido mirando a cámara. Para terminar, Risto y Marta se han fundido en un abrazo y lo han visto claro: «El programa… debe continuar, así que vamos con lo siguiente».