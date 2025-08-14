El desolador recorrido de un vecino orensano por A Caridade tras ser pasto de las llamas: «Lo hemos perdido todo»

Verano con España ardiendo en diferentes puntos de la geografía española, una temporada estival de alto voltaje que está dejando ya tres fallecidos en estos días y que deja datos históricos, como el ya denominado incendio más grande de la historia de España, en Zamora, con 38.000 hectáreas afectadas. En Ourense el panorama también es desolador, con 20.000 hectáreas arrasadas por el fuego y pueblos que han desaparecido tras el paso de las llamas, como es el caso de A Caridade. En estas jornadas se señala la falta de medios para plantar cara a estos sucesos y una de las personas que ha querido denunciar lo vivido ante las cámaras ha sido Juan, un vecino de A Caridade, que ha sido entrevistado por Pepa Romero para 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3).

Juan ha acompañado al periodista Rubén García Resino por las que fueron las calles habitadas de su pueblo natal. Este se ha mostrado muy afectado por lo ocurrido, pues allí vive tanto él como su familia, su entorno más íntimo y cercano, que ahora ven como todo ha sido arrasado por las llamas. De hecho, en ese recorrido que han llevado a cabo por las vías de la localidad, lo que ha quedado es la nada, escombros y restos de lo que un día fue un municipio gallego.

Sobre lo que recuerda de la jornada, este vecino estaba sobrecogido al narrar lo que recordaba: «La noche en vela por completo. Hay personas que han perdido la casa. Personalmente no hemos tenido que lamentar pérdidas pero es un trauma que siempre tendremos en la memoria. Quienes se han quedado sin casa están siendo realojados, como es el caso del primo y el hermano de Juan. «Se supone que han de dar una solución pero de momento se ha ofrecido alojamiento para que pernocten hasta que puedan valorarse daños y que todo vaya volviendo a la normalidad», ha referido ante las cámaras.

Una de las penas más grandes de Juan es que su madre «ha perdido todo lo que tenía en la vida, sus recuerdos, su historia, y eso es desolador». Lo escuchaba desde plató Isabel García Rábago, que ha estallado ante el dolor de estos vecinos de A Caridade: «Es tremendo. Son las consecuencias de que no se invierta en medios yt tengamos que ver esto verano tras verano, las pérdidas materiales y lo peor son las humanas, las mueres de efectivos y de ciudadanos de pie».